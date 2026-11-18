Il mondo dell’imprenditoria appare a molti – a giusto titolo – come una via d’uscita dagli spazi angusti del lavoro da dipendente o come un modo per mettere a frutto idee e dare sfogo alla propria energia creativa. Anche da un punto di vista dei margini di guadagno avviare un’attività in proprio consente di ampliare i propri orizzonti, con prospettive che sono quasi totalmente precluse, invece, a chi è assunto come impiegato o collaboratore.

Il contraltare per questa libertà, che apre verso spazi potenzialmente infiniti, è il pericolo di perdere l’orientamento. Trovare il proprio posto nel mercato attraverso lo sviluppo di un’impresa è un compito difficile, ma non impossibile, che richiede prima di tutto una pianificazione precisa ed efficace. Il punto di partenza è l’idea, ovvero in quale settore si desidera inserirsi, ma soprattutto a quale domanda del mercato ancora inevasa vogliamo rispondere attraverso la creazione della nostra impresa. Più l’idea sarà precisa e circoscritta, maggiormente sarà definito il suo perimetro, più precisamente potremo iniziare a muoverci concretamente, senza per questo precludere possibilità di cambiamento durante i lavori. Per adesso siamo rimasti nella teoria e abbiamo esposto solo pochi principi generali, ma calandoci nella realtà attraverso un esempio concreto sarà possibile esplorare più da vicino alcuni dei passaggi pratici per trasformare un’idea in impresa. Uno dei business che in questo momento sta attraversando una fase di rapida trasformazione è quello dei prodotti per distributori automatici. A fronte di una certa stabilità per quanto riguarda i volumi è possibile notare un modesto aumento dei fatturati derivante da un radicale riposizionamento della domanda. In situazioni del genere offrire un servizio in grado di rispondere con precisione alla nuova domanda costituisce un’occasione perfetta per inserirsi con decisione nel mercato. Vediamo quindi come fare per costruire un business ben strutturato, quali sono i primi nodi decisionali che siamo chiamati a sciogliere e quali siano le scelte adeguate alle nostre competenze e possibilità di investimento.

Business autonomo o franchising, la scelta nel comparto del Vending

La prima domanda a cui dobbiamo dare una risposta è se abbiamo intenzione di avviare un business totalmente autonomo oppure se preferiamo “appoggiarci” a uno già strutturato e inserito nel settore. Fondamentale è l'analisi dei canali di rifornimento: nel settore del vending il canale di approvvigionamento è un canale B2B e prevede la stipula di accordi commerciali direttamente coi produttori o con distributori all’ingrosso. L’obiettivo è assicurarsi contratti di approvvigionamento vantaggiosi, cercando di ridurre il numero di operatori e massimizzare i volumi, per ridurre le spese di trasporto e poter usufruire di scontistiche forti. Per questo avere una fotografia precisa della situazione consente di scegliere con cognizione di causa il business più adatto. Un business strutturato, come nel modello franchising, in generale offre un potere contrattuale elevato coi fornitori e di conseguenza l’accesso a scontistiche maggiori. Tuttavia nel nostro settore molti soggetti che lavorano nel canale B2B si sono focalizzati su questo specifico settore, offrendo agli imprenditori la possibilità di avere un canale specifico e specializzato per il vending.

Libertà assoluta o modello strutturato

Allontanandoci dal caso particolare, possiamo affermare che quella dell’impresa autonoma è una scelta che riguarda anche le attitudini personali, ma che dipende in buona misura anche dalle competenze e dalla disponibilità di liquidi dell’investitore. In generale un’attività completamente autonoma costituisce la scelta ideale per chi tollera con difficoltà i vincoli e le ristrettezze e desidera un controllo totale su brand e layout, per seguire liberamente il proprio istinto. Tuttavia occorre essere ben consapevoli che si tratta anche della scelta più rischiosa e per questo maggiormente indicata per chi già possiede un know-how tecnico all’interno del settore o è disposto a fare grossi investimenti per seguire i propri ideali. La scelta tra un business strutturato, come il modello franchising, o uno completamente autonomo, dipende anche dalle dimensioni del comparto e dal livello di saturazione dell’offerta. Settori artigianali o ad alta personalizzazione, ad esempio, sono perfetti per il modello autonomo perché il servizio o il prodotto offerto punta sull’unicità e originalità; così come i settori di nicchia, all’interno dei quali i marchi consolidati non sono ancora riusciti a inserirsi, che offrono la possibilità di diventare pionieri in quel determinato settore sul territorio, senza subire la concorrenza di competitors molto più solidi e strutturati. Sono invece proprio i settori ad alta competizione o saturi quelli che possono risultare meno accessibili per questo modello di business: in questo caso, scegliendo il franchising e rinunciando a una frazione della nostra libertà di manovra, sarà possibile inserirsi nel comparto prescelto anche in veste di neoimprenditori.

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