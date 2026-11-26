Quanto vale il tuo tempo? «Quanto costa un’ora del tuo cuoco?» La risposta arriva quasi subito. «E quanto vale un’ora del tuo tempo?» Qui, generalmente, la risposta si fa attendere. È una domanda che mi piace porre agli imprenditori quando entro nelle loro aziende. Conoscono il costo dei dipendenti, delle materie prime e dell’energia. Spesso sanno quanto incide ogni piatto sul fatturato. Ma il proprio tempo? Quello raramente viene misurato. Il titolare risponde ai clienti, controlla i preventivi, autorizza gli acquisti, risolve problemi del personale. Lavora dieci, dodici ore al giorno. A fine giornata è convinto di aver fatto tutto il necessario. Ma siamo sicuri che essere continuamente occupati significhi produrre valore?

Quanto vale davvero un'ora del titolare di un ristorante?

Quando analizzo un’impresa non mi fermo al bilancio. Il bilancio fotografa i risultati di un periodo già trascorso, ma non racconta automaticamente quanto tempo venga assorbito da attività che potrebbero essere svolte diversamente. E soprattutto non misura le opportunità alle quali si è rinunciato. Per questo parto da una formula semplice: “Valore economico netto del tempo liberato = (ore recuperate × margine aggiuntivo per ora) - costo della riorganizzazione”. Non è lo stipendio orario dell’imprenditore. È un modo per stimare il risultato economico che potrebbe produrre dedicando quel tempo ad attività diverse. Un’ora liberata non genera automaticamente ricavi: conta come la si utilizza.

Il valore economico del tempo recuperato dipende dalle opportunità che permette di sviluppare

Un ristorante, trenta eventi e 480 ore da recuperare

Immaginiamo un ristorante strutturato che, oltre all’attività ordinaria, organizzi trenta eventi all’anno, con un ricavo medio di 10.000 euro. Trecentomila euro di fatturato dalla sola attività eventi. Il titolare segue praticamente tutto: clienti, preventivi, fornitori, organizzazione e coordinamento. È sempre impegnato. Talmente impegnato da non riuscire a sviluppare nuove relazioni commerciali. Supponiamo di affidare una parte delle attività operative a un collaboratore, con un costo organizzativo aggiuntivo di 24.000 euro annui. Questa scelta libera dieci ore alla settimana per 48 settimane: 480 ore all’anno.

Delegare parte delle attività operative può liberare tempo da destinare allo sviluppo commerciale

Se quel tempo fosse effettivamente impiegato per acquisire diciotto eventi in più, il fatturato crescerebbe di 180.000 euro. Ma i ricavi non sono utile: con un’incidenza ipotetica dei costi variabili del 60%, il margine di contribuzione aggiuntivo sarebbe di 72.000 euro. Dividendo questo margine per le 480 ore recuperate otteniamo 150 euro per ora: non una tariffa del titolare e neppure una garanzia, ma il rendimento medio richiesto dallo scenario ipotizzato.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Quanto vale un’ora del titolare? Ore annue recuperate 480 Margine aggiuntivo ipotizzato per ora 150 € Margine di contribuzione aggiuntivo 72.000 € Costo annuo della riorganizzazione −24.000 € Miglioramento economico potenziale 48.000 €

La simulazione è ipotetica, considera ricavi al netto dell’Iva. I 150 euro/ora derivano dall’obiettivo commerciale ipotizzato e devono essere verificati.

Delegare costa 50 euro l'ora: è questa la soglia da raggiungere

C’è però un numero ancora più utile dei 150 euro: la soglia minima da raggiungere per coprire la nuova spesa. Se la riorganizzazione costa 24.000 euro e libera 480 ore, basta dividere 24.000 per 480. 24.000 € ÷ 480 ore = 50 € di margine aggiuntivo per ora recuperata. Se il tempo liberato produce mediamente meno di 50 euro di margine per ora, il costo organizzativo non viene coperto. A 50 euro si raggiunge il pareggio. A 150 euro, come nello scenario, l’impresa ottiene 72.000 euro di margine aggiuntivo e, dopo aver pagato la riorganizzazione, rimangono 48.000 euro di contributo economico incrementale.

Il margine generato dal tempo recuperato deve almeno coprire i costi della riorganizzazione

Ecco perché il punto non è chiedersi soltanto «posso permettermi un collaboratore?». Prima ancora bisogna chiedersi: «Che risultato devo ottenere dal tempo che recupero?» Naturalmente dobbiamo verificare che gli eventi aggiuntivi siano realmente acquisibili, che la cucina e il personale possano gestirli e che il costo previsto sia realistico. Altrimenti abbiamo solo aumentato le spese.

Se tutte le decisioni passano dal titolare, l'azienda perde tempo

Possiamo costruire budget, calcolare il food cost al centesimo e monitorare ogni indicatore economico. Ma se ogni decisione continua a passare dal titolare, anche il miglior sistema di controllo di gestione rischia di rimanere un bel foglio Excel. Nelle aziende incontro collaboratori competenti che attendono continuamente autorizzazioni. Non sempre perché non sappiano decidere, ma perché nessuno ha definito che cosa possano decidere autonomamente. Il personale aspetta, il titolare interviene, il tempo si consuma. E quel tempo non torna. La delega non è semplicemente spostare attività da una scrivania all’altra. Richiede responsabilità, limiti decisionali e controllo dei risultati. Se il titolare usa le dieci ore liberate per sorvegliare ogni gesto del collaboratore, non abbiamo risolto nulla.

E se domani il titolare non ci fosse?

Un imprevisto può allontanare l’imprenditore dall’azienda: un problema di salute, un’esigenza familiare o semplicemente la necessità di assentarsi. Se tutto dipende da lui, cosa succede? Intorno a un’impresa ci sono collaboratori, famiglie, fornitori e clienti che fanno affidamento sulla sua continuità. Un’azienda non può essere organizzata dando per scontato che il proprietario sarà sempre presente. E una struttura capace di mantenere processi e risultati senza il suo intervento costante può risultare anche meno rischiosa per chi un giorno volesse acquistarla. Prima di dire «non posso permettermelo», facciamo un conto

Un’impresa ben organizzata deve garantire la continuità operativa anche in assenza del titolare