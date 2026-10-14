Qualche settimana fa ero a tavola in un ristorante. A fine servizio, parlando con il proprietario, gli ho fatto una domanda molto semplice: «Qual è il tuo target per il 2027?» Si è fermato. Ha sorriso. Poi ha risposto: «Guarda, detto così… non saprei». Non era una battuta. Era una risposta onesta. Ed è molto più comune di quanto si creda. Molte aziende dell’Horeca non hanno un vero target. Hanno volontà, pressione, urgenze, magari anche buone intuizioni. Ma non hanno una meta numerica costruita davvero. E se non sai dove vuoi arrivare, diventa difficile capire se stai andando bene, se il prezzo regge, se il margine è sano o se stai semplicemente lavorando tanto senza misura.

Molte aziende Horeca lavorano contemporaneamente su B2C e B2B, ma continuano a pianificare il proprio business plan come se fosse la stessa cosa, anche se non lo è

B2B e B2C: non è la stessa partita

Prima di parlare di target 2027, c’è un punto da chiarire subito: molte aziende Horeca lavorano contemporaneamente su B2C e B2B, ma continuano a pianificare come se fosse tutto la stessa cosa. Non lo è.

Se lavori in B2C

Contano soprattutto: coperti, scontrino medio, frequenza di ritorno, mix di vendita, percezione del prezzo, esperienza complessiva. Nel B2C il cliente compra anche atmosfera, racconto, coerenza, sensazione di valore. Qui il prezzo si difende bene quando il locale è leggibile, riconoscibile, credibile.

Un ristorante tradizionale aperto al pubblico deve ragionare tra le altre cose su numero di coperti e scontrino medio

Se lavori in B2B

Qui contano soprattutto: volumi, marginalità reale, regole di sconto, puntualità dei pagamenti, continuità della relazione, sostenibilità del servizio promesso. Nel B2B il cliente è spesso più razionale, più comparativo, più strutturato. Qui il prezzo non è solo una cifra: è un sistema di condizioni, livelli di servizio, eccezioni, tempi, affidabilità. La differenza vera è questa: nel B2C rischi di perderti quando lavori troppo “a sensazione”. Nel B2B rischi di perderti quando lavori troppo “a sconto”. In entrambi i casi, senza programmazione, il risultato è lo stesso: tanto movimento, poca misura.

Il target non serve a motivare. Serve a misurare

Qui c’è un equivoco che vedo spesso. Molti pensano al target come a una cosa da grandi aziende. Una parola da budget, da controller, da riunione di fine anno. In realtà il target serve a qualcosa di molto più concreto: misurare. Senza un target 2027 chiaro, non sai se il fatturato che stai facendo è sufficiente. Non sai se il margine è coerente con il lavoro che stai sostenendo. Non sai se i clienti che stai acquisendo sono quelli giusti. Non sai se il pricing che stai applicando sta costruendo valore oppure lo sta erodendo. In pratica lavori, reagisci, rincorri, aggiusti. Ma non governi davvero. E il problema non è soltanto non raggiungere l’obiettivo. Il problema, molto spesso, è non averlo costruito sul serio.

Senza programmazione si vive di impressioni: se il locale è pieno, sembra andare bene. Se il mese è pesante, sembra andare male. Se entra un cliente nuovo, sembra una vittoria. Se serve concedere uno sconto, sembra inevitabile. Ma un’azienda non si giudica con l’umore del momento. Si giudica rispetto a una direzione. Se non programmi, reagisci. Se non hai un target, interpreti. Se non hai una misura, ogni risultato può sembrarti buono o cattivo a seconda della giornata. Ed è qui che molte imprese perdono lucidità. Non perché manchi il lavoro. Perché manca la rotta.

Il primo errore? Avere solo un numero di fatturato

Quando un imprenditore mi dice: «Per il 2027 vogliamo fare il 10% in più», io capisco la volontà. Ma capisco anche il limite. Perché un target di fatturato, da solo, non basta. Puoi fare più ricavi e meno margine. Puoi fare più coperti e peggiorare il servizio. Puoi acquisire clienti nuovi e abbassare troppo il prezzo medio. Puoi crescere nei numeri e indebolirti nella struttura. Un target costruito bene non dice solo quanto vuoi fare. Dice anche come vuoi arrivarci, con quali clienti, con quale margine, con quale disciplina di prezzo e con quale sostenibilità operativa. Se manca questo passaggio, il target non guida. Illude.

Per un locale, un target costruito bene dice anche come ci si vuole arrivare, con quali clienti e con quale margine

La programmazione, se fatta bene, serve a questo: decidere prima quali condizioni vuoi accettare e quali no. Vuoi crescere? Bene. Ma con che tipo di cliente? Con quale prezzo medio? Con quale tasso di sconto massimo? Con quale mix tra clienti che rendono bene e clienti che assorbono troppo? Con quale equilibrio tra volume e tenuta del margine? Queste domande non vanno affrontate quando il problema è già arrivato. Vanno affrontate prima. Perché il target è una struttura di scelte che ti accompagna durante l’anno.

Il decalogo di Kairos per costruire un target 2027 che serva davvero Basata sulla mia esperienza, suggerisco dieci regole che costruiscono un obiettivo per il lavoro quotidiano. 1. Parti dai numeri veri Il target non nasce da ciò che speri. Nasce da ciò che sei oggi. Fatturato reale, margine reale, prezzo medio, scontrino medio, tasso di sconto, clienti attivi, clienti pesanti, canali più fragili. Se la base è confusa, il target sarà solo ottimismo vestito bene. 2. Scegli una stella polare Non puoi migliorare tutto insieme. Devi sapere che cosa vuoi proteggere sopra ogni altra cosa: margine per coperto, margine per ora di servizio, prezzo medio, qualità del mix clienti, tenuta del B2B, ritorno del B2C. La stella polare serve a dare priorità. 3. Separa davvero B2B e B2C Non basta distinguerli a parole. Vanno separati negli obiettivi, nei KPI, nelle regole di sconto, nella lettura dei risultati e nelle decisioni correttive. Mischiarli è il modo più rapido per non capire più dove stai guadagnando e dove stai cedendo. 4. Non fissare solo un target di fatturato Il fatturato da solo non basta mai. Accanto a lui devi mettere almeno un obiettivo di margine, uno di prezzo medio o scontrino medio, uno di qualità del cliente o del canale e uno di disciplina commerciale. Senza questi pilastri, la crescita rischia di peggiorare la qualità del business. 5. Scrivi anche i “no” Questo, secondo me, è uno dei punti più importanti. La strategia non è solo decidere cosa vuoi fare. È anche decidere cosa non farai. Non prenderemo clienti sotto una certa marginalità. Non concederemo sconti fuori policy. Non apriremo canali che portano volume ma distruggono il servizio. Non terremo prezzi incoerenti solo per paura del confronto. Un target senza confini è solo un desiderio ambizioso. 6. Traduci l’anno in ritmo Un target annuale non serve a nulla se non sai cosa significa a marzo, a giugno o a novembre. Quanto vale al mese? Quanto vale in alta stagione? Quanto in bassa? Quanta parte dipende dal B2B e quanta dal B2C? La programmazione vive nel ritmo, non nel totale scritto a fine pagina. 7. Costruisci uno scenario prudenziale Non programmare sul giorno perfetto. Programma su una capacità sostenibile. Un’impresa Horeca che ragiona sempre sul 100% teorico si espone troppo. Basta un’assenza, una consegna in ritardo, una settimana storta, un gruppo saltato, e tutto si irrigidisce. Meglio un target costruito su una macchina che lavora bene all’80-85% e sa accelerare quando serve, che un target che funziona solo se tutto si allinea ogni giorno. 8. Dai un proprietario al target Se il target è “di tutti”, spesso non è davvero di nessuno. Chi controlla i numeri? Chi aggiorna i prezzi? Chi segnala gli scostamenti? Chi decide le eccezioni? Chi rilegge il B2B? Chi osserva il B2C? Un target senza responsabilità tende a evaporare. 9. Misura gli scostamenti, non solo il consuntivo Un target serve durante l’anno, non solo a fine anno. Serve a capire presto se il prezzo medio si sta abbassando, se il B2B sta scontando troppo, se il B2C riempie ma non fidelizza, se il margine si sta assottigliando, se i volumi stanno crescendo nel punto sbagliato. 10. Correggi senza riscrivere tutto ogni mese Programmare non significa irrigidirsi. Significa avere una rotta abbastanza chiara da poter correggere senza perdere coerenza. Il target va rivisto ogni trimestre e non può cambiare ogni volta che cambia l’umore del mese. Altrimenti torni di nuovo al governo per sensazioni.

Il decalogo di Kairos per costruire un target 2027 che serva davvero Basata sulla mia esperienza, suggerisco dieci regole che costruiscono un obiettivo per il lavoro quotidiano. 1. Parti dai numeri veri Il target non nasce da ciò che speri. Nasce da ciò che sei oggi. Fatturato reale, margine reale, prezzo medio, scontrino medio, tasso di sconto, clienti attivi, clienti pesanti, canali più fragili. Se la base è confusa, il target sarà solo ottimismo vestito bene. 2. Scegli una stella polare Non puoi migliorare tutto insieme. Devi sapere che cosa vuoi proteggere sopra ogni altra cosa: margine per coperto, margine per ora di servizio, prezzo medio, qualità del mix clienti, tenuta del B2B, ritorno del B2C. La stella polare serve a dare priorità. 3. Separa davvero B2B e B2C Non basta distinguerli a parole. Vanno separati negli obiettivi, nei KPI, nelle regole di sconto, nella lettura dei risultati e nelle decisioni correttive. Mischiarli è il modo più rapido per non capire più dove stai guadagnando e dove stai cedendo. 4. Non fissare solo un target di fatturato Il fatturato da solo non basta mai. Accanto a lui devi mettere almeno un obiettivo di margine, uno di prezzo medio o scontrino medio, uno di qualità del cliente o del canale e uno di disciplina commerciale. Senza questi pilastri, la crescita rischia di peggiorare la qualità del business. 5. Scrivi anche i “no” Questo, secondo me, è uno dei punti più importanti. La strategia non è solo decidere cosa vuoi fare. È anche decidere cosa non farai. Non prenderemo clienti sotto una certa marginalità. Non concederemo sconti fuori policy. Non apriremo canali che portano volume ma distruggono il servizio. Non terremo prezzi incoerenti solo per paura del confronto. Un target senza confini è solo un desiderio ambizioso. 6. Traduci l’anno in ritmo Un target annuale non serve a nulla se non sai cosa significa a marzo, a giugno o a novembre. Quanto vale al mese? Quanto vale in alta stagione? Quanto in bassa? Quanta parte dipende dal B2B e quanta dal B2C? La programmazione vive nel ritmo, non nel totale scritto a fine pagina. 7. Costruisci uno scenario prudenziale Non programmare sul giorno perfetto. Programma su una capacità sostenibile. Un’impresa Horeca che ragiona sempre sul 100% teorico si espone troppo. Basta un’assenza, una consegna in ritardo, una settimana storta, un gruppo saltato, e tutto si irrigidisce. Meglio un target costruito su una macchina che lavora bene all’80-85% e sa accelerare quando serve, che un target che funziona solo se tutto si allinea ogni giorno. 8. Dai un proprietario al target Se il target è “di tutti”, spesso non è davvero di nessuno. Chi controlla i numeri? Chi aggiorna i prezzi? Chi segnala gli scostamenti? Chi decide le eccezioni? Chi rilegge il B2B? Chi osserva il B2C? Un target senza responsabilità tende a evaporare. 9. Misura gli scostamenti, non solo il consuntivo Un target serve durante l’anno, non solo a fine anno. Serve a capire presto se il prezzo medio si sta abbassando, se il B2B sta scontando troppo, se il B2C riempie ma non fidelizza, se il margine si sta assottigliando, se i volumi stanno crescendo nel punto sbagliato. 10. Correggi senza riscrivere tutto ogni mese Programmare non significa irrigidirsi. Significa avere una rotta abbastanza chiara da poter correggere senza perdere coerenza. Il target va rivisto ogni trimestre e non può cambiare ogni volta che cambia l’umore del mese. Altrimenti torni di nuovo al governo per sensazioni.

Il vero salto: dal desiderio al piano

Molte aziende dicono: «Vogliamo crescere». Poche riescono a dire: «Vogliamo arrivare qui, con questo margine, con questo mix, con questa qualità di cliente, con queste regole di prezzo e con questi limiti». La differenza è tutta lì. Finché resti nel desiderio, hai energia ma non direzione. Quando entri nel piano, inizi davvero a governare. E governare significa anche accettare una verità un po’ scomoda: programmare obbliga a scegliere. Obbliga a dare priorità. Obbliga a rinunciare ad alcune strade. Obbliga a chiarire dove vuoi creare valore e dove, invece, stai solo consumando risorse. Ma proprio per questo la programmazione è utile. Perché non ti promette un anno facile. Ti promette un anno più leggibile.

Il target 2027 come strumento di governo

Nell’Horeca si lavora tanto. A volte tantissimo. Ma lavorare molto non basta per capire se l’azienda sta andando bene. Per saperlo serve un obiettivo chiaro. Serve programmazione. Serve una misura. Serve la disciplina di distinguere il fatturato che fa scena da quello che costruisce margine, il cliente che porta valore da quello che porta solo pressione, il prezzo che sostiene il business da quello che lo indebolisce. Il target 2027 non è una formalità. È un atto di governo. Perché se non programmi tu dove vuoi arrivare, sarà il mercato a decidere per te. E quasi mai lo farà alle condizioni che convengono alla tua impresa.

Quando si ha un piano concreto e strutturato si riesce a governare meglio la propria attività ristorativa