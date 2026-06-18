Forni professionali più efficienti con detergenti senza fosfati e con AutoDose

La gestione della pulizia nelle cucine professionali rappresenta un elemento fondamentale per garantire elevati standard di igiene, continuità operativa e sicurezza. In questo ambito, Rational prosegue il proprio percorso di sviluppo con soluzioni progettate per rispondere alle esigenze di differenti generazioni di sistemi di cottura, offrendo strumenti specifici per ogni contesto di utilizzo. L’approccio dell’azienda si articola su due direttrici complementari.

iCare System AutoDose di Rational, per una pulizia automatica ed economica dei forni professionali

Da una parte, la nuova formulazione dei detergenti senza fosfati destinati ai sistemi già ampiamente diffusi sul mercato; dall’altra, tecnologie avanzate come iCareSystem AutoDose, sviluppate per automatizzare e semplificare il processo di lavaggio nei più recenti modelli iCombi Pro. L’obiettivo è fornire soluzioni efficaci, sicure e facili da gestire, senza compromessi sulle prestazioni.

Detergenti senza fosfati per SelfCookingCenter® e CombiMaster® Plus

Tra le principali novità introdotte da Rational figura la nuova formulazione dei detergenti destinati ai sistemi SelfCookingCenter® e CombiMaster® Plus. La composizione, oggi completamente priva di fosfati, consente di ridurre l’impatto ambientale mantenendo inalterati i livelli di efficacia nella pulizia e gli standard di sicurezza richiesti nelle cucine professionali. La scelta di intervenire su questa gamma nasce dalla lunga vita operativa che caratterizza i sistemi Rational. Grazie a qualità costruttiva, affidabilità e durata nel tempo, molti modelli installati negli anni continuano a essere utilizzati quotidianamente da ristoranti, mense, hotel e attività del settore foodservice.

Detergente in cartucce per i sistemi di cottura Rational

L’introduzione dei nuovi detergenti per forni professionali consente quindi di accompagnare l’evoluzione delle cucine e delle pratiche sostenibili senza trascurare le apparecchiature già presenti sul mercato. Un aggiornamento che permette di mantenere standard elevati e costanti nel tempo, valorizzando l’intero parco installato.

AutoDose: il sistema di lavaggio automatico per iCombi Pro

Accanto all’evoluzione della gamma detergenti, Rational propone soluzioni dedicate ai sistemi di ultima generazione. Nei modelli iCombi Pro, l’opzione iCareSystem AutoDose introduce un nuovo livello di automazione nella gestione della pulizia. Il sistema utilizza detergenti e prodotti anticalcare in cartucce solide integrate direttamente all’interno dell’apparecchiatura.

In base al programma selezionato, il forno preleva autonomamente la quantità necessaria di prodotto e gestisce l’intero ciclo di lavaggio senza richiedere interventi manuali da parte dell’operatore. La pulizia può essere avviata con un semplice comando oppure programmata in base alle necessità operative della cucina. Questa modalità consente di standardizzare i processi e di ottenere risultati costanti nel tempo.

I vantaggi della pulizia automatizzata nelle cucine professionali

L’adozione di sistemi di lavaggio automatico per forni professionali offre numerosi benefici alle attività della ristorazione e dell’ospitalità. Tra i principali vantaggi figurano:

eliminazione delle operazioni manuali di dosaggio dei detergenti;

maggiore sicurezza per il personale grazie alla riduzione del contatto diretto con i prodotti chimici;

grazie alla riduzione del contatto diretto con i prodotti chimici; processi di pulizia standardizzati e ripetibili;

riduzione del carico operativ o nelle attività quotidiane;

o nelle attività quotidiane; ottimizzazione dei tempi di gestione della cucina;

di gestione della cucina; miglioramento dell’organizzazione del lavoro.

Questi aspetti assumono un valore ancora più rilevante nei contesti caratterizzati da elevati volumi produttivi, dove rapidità, continuità e precisione rappresentano fattori determinanti per l’efficienza del servizio.

L’esperienza sul campo: il caso della risto-macelleria Crudo Cotto e Mangiato

L’impatto pratico delle soluzioni automatizzate emerge chiaramente dall’esperienza della risto-macelleria Crudo Cotto e Mangiato di Nizza di Sicilia (Me). Come raccontano Giuseppe Mancuso e Carmelo Ceri: «La cottura della carne sporca moltissimo il forno, quindi la pulizia deve essere costante. Noi lo laviamo ogni giorno e con AutoDose è cambiato il mondo: abbiamo migliorato le tempistiche, perché fa tutto in autonomia, e anche l’igiene, perché non dobbiamo più toccare i detergenti né durante né a fine servizio».

Giuseppe Mancuso e Carmelo Ceri di Crudo Cotto e Mangiato a Nizza di Sicilia (Me)

La testimonianza evidenzia come l’automazione della pulizia possa contribuire concretamente a migliorare la gestione operativa, riducendo i tempi dedicati alle attività di manutenzione ordinaria e aumentando al tempo stesso il livello di igiene.

Efficienza, sostenibilità e sicurezza al centro della strategia Rational

Con l’introduzione dei detergenti senza fosfati e con lo sviluppo di sistemi automatizzati come AutoDose, Rational conferma l’attenzione verso tutte le fasi del lavoro in cucina. Dalla preparazione degli alimenti fino alla pulizia delle attrezzature, ogni soluzione è progettata per supportare gli operatori nella gestione quotidiana delle attività. L’integrazione tra sostenibilità ambientale, sicurezza per il personale ed efficienza operativa rappresenta uno dei principali elementi distintivi della proposta Rational. Un approccio che punta a semplificare il lavoro nelle cucine professionali, garantendo al tempo stesso elevati standard di pulizia e una gestione sempre più efficace delle risorse.