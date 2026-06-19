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Cena delle Stelle

L’alta pasticceria di Ampi protagonista alla cena di gala benefica di Festa a Vico

Dal presidente Sal De Riso a Carmine Di Donna, sette maestri dell’Accademia hanno firmato il capitolo finale de “La Cena delle Stelle” con una selezione di dessert ideati per sostenere i progetti solidali dell’evento

di Redazione Italia a Tavola
 
19 giugno 2026 | 11:46

L’alta pasticceria di Ampi protagonista alla cena di gala benefica di Festa a Vico

Dal presidente Sal De Riso a Carmine Di Donna, sette maestri dell’Accademia hanno firmato il capitolo finale de “La Cena delle Stelle” con una selezione di dessert ideati per sostenere i progetti solidali dell’evento

di Redazione Italia a Tavola
19 giugno 2026 | 11:46
 

Indice

Lalta pasticceria artigianale di Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) ha affiancato l’alta cucina nella 23ª edizione di Festa a Vico, la manifestazione ideata dallo chef Gennaro Esposito e andata in scena a Vico Equense (Na) dal 14 al 17 giugno. I maestri dell’Accademia sono stati infatti protagonisti de La Cena delle Stelle, la tradizionale cena di gala benefica organizzata in collaborazione con “La cucina italiana” all’Hotel Bellevue Syrene, firmando i dessert serviti agli ospiti della serata.

L’alta pasticceria di Ampi protagonista alla cena di gala benefica di Festa a Vico

I maestri Ampi presenti a La Cena delle Stelle

Sal De Riso e la squadra Ampi

Tra i protagonisti dell’appuntamento anche il presidente Ampi Sal De Riso. A coordinare il lavoro della delegazione è stato invece Carmine Di Donna, che ha coinvolto i colleghi Michele Cannavacciuolo, Salvatore Gabbiano, Antonino Maresca, Benito Odorino e Carmen Vecchione nella realizzazione di una proposta accomunata da tecniche, ingredienti e interpretazioni differenti del dessert contemporaneo.

I dessert serviti dai maestri Ampi

Tra le creazioni servite durante la cena, “Il limone d’Amalfi incontra Milano” di Sal De Riso, con crema leggera al cioccolato bianco, limone e zafferano, croccantino alle nocciole, capperi essiccati e olio al rosmarino; “Nel giardino di Babbo Alberto” di Michele Cannavacciuolo, dedicato al padre dello chef e costruito attorno a crema alla camomilla, composta di albicocche marinate, spuma di camomilla e menta, fiore croccante di meringa e sorbetto alle erbe; “Trasparenza Doha” di Carmine Di Donna, con mousse al finocchietto, confit di mango, crumble, cremoso al curry e spuma al cocco; e Utopia: “La Zuppetta” di Antonino Maresca, composta da crème brûlée effervescente, gelato all’olio d’oliva e foglie di limone e composta di albicocche.

L’alta pasticceria di Ampi protagonista alla cena di gala benefica di Festa a Vico

“I Cicchettini” di Benito Odorino

A completare il percorso dolce, “I Cicchettini” di Benito Odorino, nuovo concept che racchiude il liquore in un guscio di cioccolato fondente. Tra le varianti presentate anche “Tequila sale e limone”, con crumble alle mandorle, ganache montata al cioccolato bianco e limone e una gelatina morbida di tequila, succo di limone e fior di sale. Spazio infine a “Tutti i colori della frutta” di Carmen Vecchione, una selezione di mignon a base di frolla declinata negli abbinamenti pesca e acqua di fiori d’arancio, mandorla e mirtillo, ciliegia e pistacchio, fragola, basilico e vaniglia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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