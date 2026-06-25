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Non solo miscela: la qualità del caffè al bar dipende anche dai gesti quotidiani

Nella caffetteria la qualità nasce da gesti quotidiani: pulizia, corretta conservazione e cura degli strumenti. Dal latte al caffè, ogni dettaglio incide sul risultato in tazza e sull’esperienza finale del cliente

di Redazione Italia a Tavola
 
25 giugno 2026 | 16:03

Non solo miscela: la qualità del caffè al bar dipende anche dai gesti quotidiani

Nella caffetteria la qualità nasce da gesti quotidiani: pulizia, corretta conservazione e cura degli strumenti. Dal latte al caffè, ogni dettaglio incide sul risultato in tazza e sull’esperienza finale del cliente

di Redazione Italia a Tavola
25 giugno 2026 | 16:03
 

Indice

Nel mondo della caffetteria, la qualità non si costruisce soltanto nella scelta della miscela o nella mano del barista. Si protegge ogni giorno attraverso piccoli gesti di cura: la corretta conservazione delle materie prime, la pulizia delle attrezzature e l’attenzione allo spazio di lavoro. «La pulizia non è un dettaglio di servizio: è il primo ingrediente della qualità», sottolinea Marco Bazzara, Quality Manager e Director dell’Academy di Bazzara. Una macchina espresso ben mantenuta, una lancia vapore pulita e strumenti igienizzati sono elementi fondamentali per garantire una bevanda buona, sicura e coerente nel tempo.

Nel mondo delle caffetterie, la corretta pulizia delle attrezzature è fondamentale
Nel mondo delle caffetterie, la corretta pulizia delle attrezzature è fondamentale

Latte: un ingrediente da proteggere

Il latte è un alimento vivo, sensibile alle variazioni di temperatura e facilmente esposto all’azione di microrganismi. Per questo va conservato correttamente in frigorifero, tra i 4 e i 5 °C, controllando integrità, scadenza e funzionamento del sistema refrigerante. Anche una buona organizzazione aiuta: meglio utilizzare una confezione alla volta per garantire freschezza e ridurre gli sprechi.

Pulizia delle attrezzature 

Tra gli strumenti più critici c’è la lancia a vapore, che deve essere flussata e pulita dopo ogni utilizzo per evitare residui di latte. Le incrostazioni, la cosiddetta «pietra di latte», non compromettono solo l’igiene, ma anche la qualità della montatura e dell’esperienza in tazza. Più in generale, la manutenzione deve coinvolgere tutte le attrezzature: tramoggia del macinacaffè, gruppi d’erogazione e utensili come tazze e lattiere, che devono essere sempre perfettamente puliti per evitare residui e alterazioni del prodotto.

Nella pulizia della lancia a vapore bisogna fare attenzione alle incrostazioni di latte
Nella pulizia della lancia a vapore bisogna fare attenzione alle incrostazioni di latte

Conservazione del caffè

Il caffè è un prodotto sensibile a ossigeno, luce, umidità e calore. Una volta aperta la confezione, inizia un naturale processo di perdita aromatica. «Conservare bene il caffè significa rispettare il lavoro di tutta la filiera», afferma ancora Marco Bazzara. Per questo è consigliabile mantenerlo in un luogo fresco e asciutto (15–25 °C), in contenitori a chiusura ermetica. Il caffè macinato è particolarmente vulnerabile: la maggiore superficie esposta accelera il decadimento aromatico, pertanto è preferibile macinare al momento o consumare rapidamente il prodotto.

Marco Bazzara, Quality Manager e Director dell’Academy di Bazzara
Marco Bazzara, Quality Manager e Director dell’Academy di Bazzara

Una catena di attenzioni

In caffetteria, qualità e sicurezza nascono da una somma di gesti quotidiani. «Ogni tazzina servita - conclude Marco Bazzara - è il risultato di una catena di attenzioni. Se anche un solo anello viene trascurato, il cliente lo percepisce». La cura non si esprime solamente attraverso la tecnica, ma anche tramite il rispetto per il prodotto e per chi lo degusta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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