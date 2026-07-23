Per decenni la divisa del cameriere ha rappresentato uno degli elementi distintivi del servizio di Sala. Giacca impeccabile, camicia bianca, grembiule, papillon o cravatta: un codice estetico che comunicava ordine, professionalità e rispetto per il cliente. Oggi, però, in un settore della ristorazione profondamente cambiato, la domanda è più che legittima: ha ancora senso imporre una divisa al personale di Sala oppure è diventata un retaggio del passato? La risposta non può essere un semplice sì o no. Dipende dal tipo di locale, dal posizionamento del marchio e dall'esperienza del cliente che si desidera offrire. Ma una cosa è certa: la divisa continua a svolgere un ruolo che va ben oltre l'aspetto estetico.

Cosa rappresenta la divisa del cameriere?

Innanzitutto, rappresenta uno strumento di riconoscibilità. In una sala affollata gli ospiti devono poter individuare, immediatamente, chi fa parte dello staff. Una divisa, anche molto semplice, elimina ogni ambiguità e rende più immediata la comunicazione. È un dettaglio apparentemente banale, ma che contribuisce alla qualità complessiva del servizio.

Un ristorante gourmet anche nelle divise del suo personale deve comunicare eleganza e prestigio

C'è poi un aspetto legato all'identità aziendale. Così come un logo o un'insegna raccontano la personalità di un ristorante, anche l'abbigliamento del personale comunica valori, stile e livello di attenzione ai dettagli. Un ristorante gourmet difficilmente adotterà lo stesso dress code di una hamburgeria contemporanea, così come un bistrot urbano non avrà le stesse esigenze di una trattoria tradizionale. La divisa diventa quindi parte integrante del linguaggio visivo del locale.

L'odierna evoluzione del concetto di divisa

Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto stesso di divisa si è evoluto. Sono sempre meno frequenti gli abiti rigidi e formali che per decenni hanno caratterizzato il servizio di Sala. Sempre più ristoratori preferiscono un abbigliamento informale ma coordinato: jeans scuri, sneakers pulite, t-shirt personalizzate, camicie in lino o grembiuli in pelle e canvas. L'obiettivo non è rinunciare alla professionalità, bensì adattarla a un'ospitalità più contemporanea, dove autenticità e vicinanza con il cliente assumono un valore crescente.

Sempre più ristoratori preferiscono un abbigliamento informale ma coordinato: spesso bastano una t-shirt e un grembiule in pelle e canvas

Anche il personale guarda alla divisa con occhi diversi. Le nuove generazioni chiedono capi più comodi, ergonomici e adatti a turni di lavoro spesso molto lunghi. La funzionalità è diventata un requisito fondamentale: tessuti traspiranti, facilità di lavaggio, libertà di movimento e resistenza all'usura contano oggi almeno quanto l'eleganza.

La divisa come senso di appartenenza alla brigata di sala

Esiste inoltre una componente psicologica spesso sottovalutata. Indossare una divisa aiuta molti lavoratori a entrare nel proprio ruolo professionale, rafforzando il senso di appartenenza al gruppo e contribuendo a creare uno standard condiviso di comportamento. Allo stesso tempo, però, un abbigliamento troppo rigido o imposto senza coinvolgere il personale può essere percepito come un vincolo, soprattutto in un mercato del lavoro dove attrarre e fidelizzare collaboratori qualificati è diventato sempre più difficile.

La divisa e l'igiene del cameriere

Non va dimenticato, infine, il tema dell'igiene. In cucina esistono precise norme sull'abbigliamento professionale, mentre in Sala le prescrizioni sono meno rigide. Ciò non significa che l'aspetto possa essere trascurato. Una divisa pulita, ordinata e dedicata esclusivamente al lavoro contribuisce a trasmettere al cliente un'immagine di cura e attenzione, qualità che oggi incidono fortemente sulla percezione complessiva del locale.

Una divisa pulita, ordinata e dedicata esclusivamente al lavoro contribuisce a trasmettere al cliente un'immagine di cura e attenzione

Quale sarà la divisa del futuro?

Forse, dunque, la vera domanda non è se la divisa abbia ancora senso, ma quale debba essere la divisa del futuro. Più che un'uniforme imposta, potrebbe diventare uno strumento capace di coniugare comfort, sostenibilità, identità aziendale e libertà espressiva. In un settore dove l'esperienza dell'ospite è costruita anche attraverso i dettagli, l'abbigliamento del personale continua, infatti, a raccontare una storia. Una storia che cambia con i tempi, ma che difficilmente scomparirà. Perché, anche nell'era della ristorazione informale e dell'accoglienza "smart", il modo in cui chi serve si presenta rimane uno dei primi messaggi che l'ospite riceve.