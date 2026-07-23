“È stata una grande soddisfazione per i me e per i miei ragazzi. Io mi sono un po' ricreduta, perché ho sempre lavorato nell'ombra: mi alzo presto, vado a letto tardi, apro, chiudo, ci sono. Però è stato bello. È stato bello perché i ragazzi non mi hanno mai fatto mancare niente: sempre rispettosi, mi vogliono bene, così come le nuore e i generi. Non è che vada sempre così nelle famiglie, invece mi hanno sempre ascoltata, sono stati veramente bravi. Lo devo a loro questo onore che ho avuto tramite il mio lavoro. A ottobre devo andare a Roma a ritirarlo... Sono già stata lì ed ero l'unica donna tra tanti colleghi. È stato bellissimo!”