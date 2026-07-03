La vera sfida dei ristoranti? Far restare cuochi e brigate sempre più qualificate

La ricerca di personale qualificato continua a rappresentare una delle principali criticità della ristorazione italiana. Eppure, secondo Roberto Folcia, consulente e fondatore del progetto Sos Chef - Technology in the Kitchen, la vera sfida non è assumere nuovi collaboratori, ma creare le condizioni perché quelli già presenti scelgano di restare. Da questa convinzione nasce un percorso rivolto a ristoratori e albergatori, pensato per trasformare la gestione della cucina in uno strumento di benessere, efficienza e crescita professionale. «Mi sono accorto - dice lo chef - che oggi la cosa più importante è tenere le persone, sia in sala sia in cucina. Bisogna farle innamorare del loro lavoro, mostrando che con la tecnologia si può lavorare meglio e con molta meno fatica».

Formazione e organizzazione per valorizzare il personale

Per anni il settore ha concentrato l'attenzione soprattutto sulla ricerca di nuovi collaboratori. Oggi, invece, costruire una squadra stabile è diventato un obiettivo strategico. Le nuove generazioni non cercano soltanto una retribuzione adeguata: desiderano lavorare in contesti ben strutturati, con strumenti aggiornati, possibilità di crescita e un migliore equilibrio tra vita privata e professionale.

Chef Roberto Folcia col suo percorso di formazione mira a ottimizzare il lavoro nelle cucine dei ristoranti

Chef Roberto Folcia col suo percorso di formazione mira a ottimizzare il lavoro nelle cucine dei ristoranti

In quest'ottica, la formazione assume un significato diverso rispetto al passato. Non rappresenta più soltanto un aggiornamento tecnico, ma uno strumento capace di migliorare la gestione quotidiana, rafforzare la collaborazione all'interno della brigata e aumentare il senso di appartenenza all'azienda. Una squadra preparata commette meno errori, affronta il servizio con maggiore serenità e garantisce una qualità più costante. A partire da settembre prenderanno il via a Verona, in collaborazione con Seno & Seno, una serie di percorsi dedicati proprio a questi temi, mentre nel mese di novembre Sos Chef organizzerà, insieme a Bonetto Grandimpianti, un meeting rivolto agli albergatori di Jesolo, dedicato alla gestione delle cucine professionali, del personale e delle soluzioni tecnologiche applicate alla ristorazione.

Le attrezzature diventano un alleato del cuoco

Per Folcia la tecnologia non deve sostituire il lavoro del cuoco, ma aiutarlo a svolgerlo con maggiore efficienza, programmazione e qualità. «Se preparo un arrosto con una cottura notturna -continua Folcia - gli apparecchi lavorano mentre io sono a casa a dormire. Al mattino trovo il prodotto già cotto oppure abbattuto, devo solo stoccarlo. E quando serve lo rigenero con programmi specifici, senza spreco di tempo e senza fatica inutile».

Imparare a padroneggiare tecniche e tecnologie può dare un'enorme mano al lavoro in cucina

Imparare a padroneggiare tecniche e tecnologie può dare un'enorme mano al lavoro in cucina

L'esempio sintetizza bene la filosofia di Sos Chef - Technology in the Kitchen. Automatizzare alcune lavorazioni significa sfruttare meglio il tempo, ridurre le operazioni ripetitive e arrivare al servizio con una parte importante della produzione già completata. Le moderne attrezzature professionali, dall'induzione alle cotture sottovuoto, dagli abbattitori ai sistemi di rigenerazione, consentono infatti di pianificare il lavoro con maggiore precisione, alleggerendo il carico operativo senza compromettere il risultato finale. In questo modo diminuiscono le urgenze, si riduce la pressione durante il servizio e diventa più semplice organizzare turni equilibrati, rispettare i giorni di riposo e limitare gli straordinari. Un approccio che migliora non solo l'efficienza, ma anche la qualità della vita di chi lavora.

Dalle scuole alberghiere alle cucine professionali

Per Folcia uno degli aspetti spesso sottovalutati riguarda il rapporto tra scuole alberghiere e imprese della ristorazione. Molti giovani imparano a utilizzare strumenti di ultima generazione durante il percorso di studi e si aspettano di ritrovare lo stesso livello di efficienza anche nel mondo del lavoro. «I ragazzi escono dalle scuole innamorati di questo mestiere. Se trovano la stessa tecnologia anche sul posto di lavoro sono più motivati e rimangono più volentieri. Se invece si trovano davanti strumenti vecchi e un'organizzazione pesante, il rischio è perderli».

Aggiornare le cucine professionali, quindi, non significa soltanto investire nelle attrezzature, ma anche rendere l'azienda più attrattiva per chi vi entra a lavorare. Un ambiente ordinato, ben gestito e dotato di strumenti adeguati favorisce infatti motivazione, crescita professionale e continuità del personale.

Metodo, processi e qualità del lavoro

Per Folcia, tuttavia, le attrezzature rappresentano soltanto una parte del cambiamento. Una cucina efficiente nasce soprattutto da procedure condivise, una corretta gestione delle materie prime e standard operativi capaci di semplificare il lavoro quotidiano. Dalla corretta etichettatura dei prodotti alla gestione delle scadenze, dalla tracciabilità alla pulizia degli ambienti, fino alla standardizzazione delle preparazioni, ogni fase contribuisce a ridurre gli errori, ottimizzare i tempi e garantire risultati costanti.

In questo percorso può rivelarsi prezioso anche il contributo dei tecnologi alimentari, figure in grado di supportare le aziende nell'ottimizzazione dei processi produttivi, nel miglioramento della sicurezza alimentare, della shelf life e nella riduzione degli sprechi. «Se lavori con meno stress - afferma ancora chef Folcia - corri meno, hai una programmazione chiara, fai le ore giuste e rispetti i giorni di riposo, le persone stanno meglio. La tecnologia aiuta proprio a ottenere questo risultato».

Sos Chef punta a una rete nazionale di professionisti

Accanto all'attività formativa, il progetto guarda anche alla nascita di una rete di professionisti distribuiti sul territorio italiano. «Sta nascendo un network a livello nazionale con chef di riferimento per ogni regione. Sarebbe un'arma fortissima: chi ha bisogno di supporto in una determinata zona trova un professionista che conosce il territorio e può intervenire direttamente. In Campania, ad esempio, è già attivo Fabio Bisanti». L'obiettivo del futuro Sos Chef Network - Technology in the Kitchen è mettere in collegamento ristoratori, chef, aziende produttrici di tecnologie, tecnologi alimentari e consulenti specializzati, creando una rete capace di offrire formazione continua, supporto operativo e strumenti concreti per migliorare la gestione delle attività.

Obiettivo di Sos Chef - Technology in the Kitchen è creare un network tra ristoratori, chef, aziende produttrici di tecnologie e tecnologi alimentari

Obiettivo di Sos Chef - Technology in the Kitchen è creare un network tra ristoratori, chef, aziende produttrici di tecnologie e tecnologi alimentari

In fondo è questa la filosofia del progetto: utilizzare tecnologia, metodo e competenze non per sostituire il lavoro del cuoco, ma per renderlo più sostenibile. Perché una brigata che lavora con strumenti adeguati, processi ben definiti e tempi equilibrati rappresenta oggi uno dei patrimoni più preziosi per qualsiasi impresa della ristorazione. Ed è proprio su questo principio che Sos Chef - Technology in the Kitchen intende costruire una nuova cultura del lavoro in cucina, nella quale efficienza, qualità e benessere delle persone procedano nella stessa direzione.