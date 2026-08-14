“Direi il viaggio a Città del Messico per fare una guest da Limantour. Credo fosse il 2022 o il 2023. Limantour in quel momento era settimo al mondo nelle 50 Best. Loro erano già stati nostri ospiti a Milano, ma noi a livello di classifica praticamente non esistevamo. Poi ci hanno invitato per il loro anniversario. E lì mi sono detto: cavolo, che privilegio essere in questa situazione. Fu importante perché era una situazione inconsueta e molte persone l’hanno notata. Eravamo un locale ancora poco conosciuto, senza una posizione importante nelle classifiche, invitato a lavorare nel settimo cocktail bar al mondo. Più eventi fai, più persone conosci e più network crei. Trovarci lì, nel posto giusto al momento giusto, ci ha dato un’esposizione enorme. E più esposizione significa anche più credibilità, o almeno più curiosità: le persone cominciano a chiedersi che cosa ci sia dietro quel locale. Per me è stato uno spartiacque, un bel trampolino.”