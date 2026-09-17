La svolta necessaria! L'Italia vive oggi una contraddizione profonda. Da un lato, il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco celebra un'eccellenza millenaria, confermandola come uno dei pilastri dell'identità nazionale. Dall'altro, il settore della ristorazione e dell'ospitalità attraversa una delle crisi occupazionali più dure della sua storia, faticando a trovare personale qualificato e motivato per sostenere questo prestigio.

Cucina italiana e crisi del personale: il paradosso dell'ospitalità

La cucina italiana non è solo un insieme di ricette: è un sistema di valori, tradizioni e gesti che definiscono il modo in cui viviamo e accogliamo. Questo sigillo globale dovrebbe fungere da volano per il turismo e l'economia, attirando investimenti e confermando il nostro primato nel mondo. Eppure, le cucine e le sale dei ristoranti lottano quotidianamente contro una carenza di risorse umane che rischia di trasformare questa gloria in un limite operativo.

La carenza di personale nelle professioni dell'ospitalità è un fatto sempre più evidente

Questa crisi non è un fenomeno passeggero, ma il sintomo di un modello che ha faticato a modernizzarsi. I ritmi serrati, la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, e una remunerazione spesso non adeguata alle competenze e alle responsabilità richieste hanno allontanato molte figure professionali. Il lavoro in sala o ai fornelli, un tempo percepito come una vocazione nobile e un percorso di crescita, viene oggi visto da molti giovani come un impiego precario o di transizione, privo di prospettive a lungo termine.

Pubblicità

Ristorazione, lavoro e giovani: perché il settore deve cambiare

Per colmare questo divario, è necessario un cambio di paradigma. Il valore del "made in Italy" gastronomico deve riflettersi innanzitutto sulla valorizzazione di chi lo rende possibile. Le imprese devono investire non solo nel marketing o nell'estetica, ma nel welfare aziendale, nella formazione continua e in una cultura del lavoro che rispetti la dignità e il tempo del collaboratore. Rendere il settore attrattivo e sostenibile è l'unica via per garantire che l'eredità culturale riconosciuta dall'Unesco non resti una medaglia vuota, ma continui a vivere ogni giorno attraverso la passione di chi accoglie e serve.

Per i professionisti dell'ospitalità sono sempre più fondamentali welfare e formazione continua