La svolta arriva da lontano, dalla trasformazione dell'intrattenimento in senso ampio, sempre più orientato verso formati dal vivo e interattivi. Basta osservare come, nell'ambito digitale, i tavoli con dealer in diretta abbiano avvicinato una platea vasta proprio grazie alla presenza di un conduttore reale che guida la sessione in tempo reale, davanti a una telecamera. La stessa fame di esperienze in presenza attraversa la ristorazione e l'ospitalità italiane, dove la serata conta almeno quanto il piatto o la stanza.

Che cosa è cambiato nella testa di chi prenota

Il viaggiatore contemporaneo non compra più una destinazione, ma una serie di momenti da vivere e, volentieri, da raccontare. In base alla ricerca dell'Università Cattolica ripresa da TTG Italia, circa 25 milioni di italiani hanno scelto nell'ultimo anno almeno una vacanza costruita attorno a un'esperienza, con una spesa media che supera gli 850 euro. Buona parte di quelle giornate finisce poi sui social, dove una serata ben riuscita diventa promozione gratuita agli occhi di potenziali clienti.

Il cambiamento riguarda soprattutto le generazioni più giovani, che tendono a decidere prima l'attività e poi il luogo dove trovarla. Per una struttura ricettiva significa che il calendario di eventi entra nella vetrina, accanto alle foto delle camere e ai piatti dello chef.

La conseguenza pratica è semplice. L'atmosfera di una serata e la possibilità di prendervi parte spostano la scelta quanto la qualità della cucina o il comfort di una stanza. Chi ospita, che si tratti di un hotel di città o di una trattoria di provincia, ha colto il messaggio e ha iniziato a programmare.

Le formule adottate dalle strutture italiane si adattano ormai a ogni tipo di locale:

Musica dal vivo a rotazione, dai piccoli set jazz nella hall agli aperitivi con band del posto, capace di trattenere gli ospiti oltre la cena.

a rotazione, dai piccoli set jazz nella hall agli aperitivi con band del posto, capace di trattenere gli ospiti oltre la cena. Cene a tema ed enogastronomia esperienziale , come le degustazioni guidate dal produttore o le serate dedicate a un territorio e ai suoi vini.

, come le degustazioni guidate dal produttore o le serate dedicate a un territorio e ai suoi vini. Laboratori e attività pratiche , dal corso di cucina con lo chef alla lezione di cocktail al bancone, molto amati dalla clientela più giovane.

, dal corso di cucina con lo chef alla lezione di cocktail al bancone, molto amati dalla clientela più giovane. Eventi di intrattenimento leggero, tra serate a quiz e proiezioni all'aperto che animano i giorni feriali.

Pubblicità

Perché conviene anche ai conti, non solo agli ospiti

L'intrattenimento non è soltanto una cortesia verso la clientela, perché incide direttamente sui numeri di gestione. Una struttura capace di trattenere le persone più a lungo alza lo scontrino medio e riempie le fasce orarie altrimenti deboli.

Chi si è divertito, poi, tende a tornare e a consigliare il posto, con un valore che nessuna campagna pubblicitaria eguaglia. Il quadro nazionale aiuta a capire la posta in gioco. Secondo il report di Confartigianato, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia ha superato i 50 miliardi di euro, e le esperienze legate al territorio pesano ogni anno di più su quella cifra.

Molte insegne cominciano in piccolo, con un pianoforte il venerdì sera o una rassegna mensile di produttori locali, e osservano quasi subito soggiorni più lunghi e coperti aggiuntivi nelle ore morte. In una città d'arte la differenza può passare tra un albergo pieno solo a Ferragosto e uno che lavora bene anche a novembre.

Perché il ritorno arrivi davvero, però, l'intrattenimento va pensato con criterio. Alcuni accorgimenti aiutano più di altri: Coerenza con l'identità del locale , con la masseria pugliese che sceglie musica popolare e il rooftop urbano che punta su dj set ed estetica contemporanea.

, con la masseria pugliese che sceglie musica popolare e il rooftop urbano che punta su dj set ed estetica contemporanea. Un calendario regolare , così che gli ospiti sappiano cosa aspettarsi e i residenti tornino anche fuori stagione.

, così che gli ospiti sappiano cosa aspettarsi e i residenti tornino anche fuori stagione. Attenzione ai vicini e alle norme sul rumore , per prevenire tensioni con il quartiere e sanzioni facilmente evitabili.

, per prevenire tensioni con il quartiere e sanzioni facilmente evitabili. Personale pronto ad accogliere, perché la serata meglio riuscita perde valore se il servizio non regge il ritmo degli eventi.

Un valore che va oltre la singola serata

Guardare all'intrattenimento come a un semplice costo di marketing sarebbe limitante. Nella pratica diventa parte dell'identità di un luogo, il motivo per cui una persona associa una certa emozione a un indirizzo preciso e lo sceglie di nuovo.

Un albergo che ospita concerti diventa un punto di riferimento culturale per la città, non solo un posto dove dormire, e una trattoria che organizza serate a tema entra nel calendario sociale del quartiere. Dove la stagionalità pesa molto, una programmazione viva lungo l'anno aiuta a distribuire gli incassi e a tenere occupato il personale anche nei mesi più lenti.

Il legame con la comunità locale conta quanto quello con il turista di passaggio, perché un pubblico affezionato del posto riempie le sale nel momento in cui i flussi turistici rallentano. Con il tempo la programmazione diventa un tratto riconoscibile dell'insegna, qualcosa che i clienti citano quando la consigliano a un amico.