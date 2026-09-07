HOME » HORECA E PROFESSIONISTI » ATTREZZATURE E STRUMENTI HORECA

DA SAPERE

Sostenibilità o greenwashing? Come leggere le certificazioni di un materasso per hotel

Nel settore dell’ospitalità la sostenibilità è passata da leva di marketing a vero criterio competitivo. Viaggiatori, investitori e operatori chiedono strutture attente all’ambiente e ai materiali, e la pressione a comunicare “green” è cresciuta di conseguenza. Con un rischio evidente: che le affermazioni ecologiche diventino generiche e non verificabili. Per un albergatore, saper leggere le certificazioni di un materasso è oggi lo strumento più concreto per distinguere una scelta davvero sostenibile da una semplice etichetta.