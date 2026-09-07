DA SAPERE
Sostenibilità o greenwashing? Come leggere le certificazioni di un materasso per hotel
Nel settore dell’ospitalità la sostenibilità è passata da leva di marketing a vero criterio competitivo. Viaggiatori, investitori e operatori chiedono strutture attente all’ambiente e ai materiali, e la pressione a comunicare “green” è cresciuta di conseguenza. Con un rischio evidente: che le affermazioni ecologiche diventino generiche e non verificabili. Per un albergatore, saper leggere le certificazioni di un materasso è oggi lo strumento più concreto per distinguere una scelta davvero sostenibile da una semplice etichetta.
Perché la sostenibilità del materasso conta davvero
Il materasso è uno degli elementi a più lungo ciclo di vita della camera. Un prodotto durevole significa meno sostituzioni nel tempo, minori sprechi e un impatto ambientale ridotto: la durabilità è una forma concreta di sostenibilità, prima ancora dei materiali. A questo si aggiungono i temi della salute dell’ospite e della sicurezza, che nel contract sono inseparabili dal discorso ambientale.
Le certificazioni che contano (e cosa garantiscono)
La certificazione è il parametro oggettivo che distingue una scelta sostenibile da una dichiarazione di marketing. Ecco le principali da conoscere quando si valutano i materassi per hotel.
OEKO-TEX® STANDARD 100: tessuti privi di sostanze nocive
Attesta che i materiali tessili sono stati testati per l’assenza di sostanze dannose per la salute. Nel contesto ricettivo, dove il contatto con l’ospite è prolungato, è una garanzia rilevante su imbottiture e rivestimenti.
UNI EN ISO 9001: qualità di processo documentata
Non riguarda il singolo prodotto ma l’intero processo produttivo: assicura che la produzione rispetti criteri di qualità documentati e verificabili. È un indicatore di affidabilità del fornitore, non solo del materasso.
Classi di reazione al fuoco: la sicurezza prima di tutto
Nelle strutture ricettive i materassi ignifughi sono spesso obbligatori. Le classi di reazione al fuoco (come Classe 1 IM) certificano standard antincendio adeguati al contesto alberghiero: un requisito di sicurezza che si affianca a quello ambientale.
Come evitare il greenwashing: 3 domande da porsi
- Il claim è qualificato o assoluto? Diffidare dei “100% ecologico”: le formulazioni serie indicano cosa è certificato e in quali condizioni.
- Esiste un ente terzo? Una certificazione verificabile da un organismo indipendente vale più di un’auto-dichiarazione del produttore.
- C’è coerenza con la durata? Un materasso robusto, sfoderabile e lavabile è più sostenibile nel tempo di uno “green” ma da sostituire spesso.
La qualità certificata come scelta strategica
Per una struttura ricettiva, scegliere materassi con materiali certificati e durevoli significa tutelare l’ospite, rispettare le normative e comunicare in modo trasparente il proprio impegno ambientale — senza cadere nel greenwashing. La sostenibilità, così, diventa un valore reale e difendibile, non uno slogan.
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