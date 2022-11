Boom di nuove stelle della Guida Michelin 2023. Sarà la volta delle pizzerie?

Oggi è il D-day per il mondo dell’enogastronomia. Oggi, infatti, dalle 16:45, saranno svelate le nuove stelle Michelin. E l’attesa è già alta in Franciacorta dove la Rossa è pronta a dire il suo verdetto che, secondo le previsioni, dovrebbe confermare l’Italia secondo Paese per ristoranti stellati (forse per lo più con 1 stella). Tutti in fibrillazione anche per vedere se ci sarà, o meno, un nuovo tristellato…che sarà probabilmente al Sud. Intanto, quello che sappiamo già sono i nomi delle 146 new entry del 2023. Sono infatti già stati indicati nella guida come ristoranti segnalati. Ora sarà da vedere se per alcuni di questi scatterà anche la stella, come probabile. Già certi nella Guida Michelin 2023, invece, i 29 nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.

Ci saranno le pizzerie nella Michelin 2023?



Ci saranno le pizzerie?

Altro nodo cruciale: finalmente nel palmares entrerà una pizzeria, almeno come segnale di novità e di “svecchiamento”? Ovviamente, se così sarà, come speriamo, il più papabile candidato è Franco Pepe.



Una sella e stelle verdi

Come già detto, per quanto riguarda i nuovi ristoranti una stella potrebbero arrivare tra i nomi già svelati dalla Guida e che riportiamo sotto, ricordando che mancano le pizzerie in questo elenco. Si attendono anche le stelle verdi che, in ogni caso, non sembrano cambiare molto le classifiche o le scelte dei clienti.

La situazione attuale

In attesa di scoprire cosa la Rossa avrà da dire ricordiamo la situazione attuale: 11 tristellati, 38 bistellati (2 gli ingressi nel 2022), 329 ristoranti a una stella (33 gli ingressi lo scorso anno), per un totale di 378 ristoranti.

I nuovi ristoranti sulla Guida Michelin Italia 2023

Questi i nuovi ingressi divisi per regione.

BASILICATA

Bramea a Palazzo San Gervasio (Potenza).

CAMPANIA

Aquadulcis a Vallo della Lucania (Salerno)

Casa Colonì a Paestum (Salerno)

Casa Gallo a Pompei (Napoli)

Casa Rispoli a Cava de' Tirreni (Salerno)

Casamare a Salerno

Cru.do.re a Napoli

Essencia Restaurant a Napoli

Hydra a Salerno

Le Reve a Forio (Ischia-Napoli)

Locanda Gesù Vecchio a Napoli

Marotta a Squille (Caserta)

Michelasso a Napoli

Mima a Vico Equense (Napoli)

Noa a Napoli

Suscettibile a Salerno

Urubamba a Napoli

Volta del Fuenti a Vietri sul Mare (Salerno)

CALABRIA

Locanda Toscano a Pizzo Calabro (Vibo Valenzia)

EMILIA ROMAGNA

Ahimè a Bologna

Alto a Fiorano Modenese (Modena)

Bottega Aleotti a Crevalcore (Bologna)

Makorè a Ferrara

Trattoria Da Lucio a Rimini

Trattoria da Me a Bologna.

FRIULI VENEZIA GIULIA

AB Osteria Contemporanea a Lavariano (Udine)

Indiniò a Raveo (Udine)

Osteria Sant'Andrea a Brazzacco (Udine)

Sostansa a Pordenone.

LAZIO

Cipasso Bistrot a Roma

Dolia a Gaeta (Latina)

Forma a Civitavecchia (Roma)

Giano a Roma

Locanda Altobelli a Terracina (Latina)

Locanda Marchesani a Pomezia (Roma)

Mogano a Formello (Roma)

Namo Ristobottega a Tarquinia (Viterbo)

Osteria della Trippa a Roma

Poldo e Gianna Osteria a Roma

Pulejo a Roma

Rinaldi al Quirinale a Roma

Romanè a Roma

Sintesi a Ariccia (Roma)

Terramadre a Nettuno (Roma)

LIGURIA

Bino Ricchebuono a Savona

Casa della Rocca a Dolcedo (Imperia)

Osteria della Foce a Genova

Osteria Didù a Imperia

LOMBARDIA

Ad Astra a Santa Maria della Versa (Pavia)

Altatto a Milano

Bolle a Lallio (Bergamo)

Borgia Milano a Milano

Ca' Mila a Alserio (Como)

Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo)

Cut Ristorante a Caravaggio (Bergamo)

Da Nadia a Clusane d'Iseo (Brescia)

Dry Aged a Milano; Felter alle Rose a Salò (Brescia)

Filo a Lezzeno (Como)

Giannino a Milano

Grow Restaurant a Albiate (Monza e Brianza)

Il Colmetto a Ponte Cingoli (Brescia)

Impronta a Albairate (MIlano)

La Cucina de' Mibabbo a Milano

La Locanda di Fabio e Vale a Offanengo (Cremona)

Lino a Pavia. Locanda Viola a Pagazzano (Bergamo)

Mater Bistrot a Milano

Moebius a Milano

Mos a Desenzano del Garda (Brescia)

Motelombroso a Milano

Osteria degli Angeli a Malnate (Varese)

Remulass a Milano

Sucar Brusc a Mantova

Vivace a Brescia.

MARCHE

Anastasia a Civitanova Marche (Macerata)

Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino)

Il Tiglio a Montemonaco (Ascoli Piceno)

Osteria Zanchetti a Fossombrone (Pesaro Urbino)

Portanova a Urbino

Signore te ne ringrazi a Macerata

PIEMONTE

/gu.stà.re/oltrecucina a Borgomanero (Novara)

Caffè Bertaina Ostaria a Mondovì (Cuneo)

Caffè delle Rose Bistrot a Verbania

Cucine Nervi a Gattinara (Vercelli)

Da Politano a Boves (Cuneo)

De Gustibus a Chieri (Torino)

Faulà a Cerreto Langhe (Cuneo)

I 5 Sensi a Cuneo

Opera a Torino

Tuorlo a Torino

Vascello d'Oro a Carrù (Cuneo)

z' Makanà Stubu a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola)

PUGLIA

Coquus a Lucera (Foggia)

La Kucina a Foggia

Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare (Bari)

SARDEGNA

Al Veda a Aglientu (Sassari)

SICILIA

Limù a Bagheria (Palermo)

Mec Restaurant a Palermo

Palazzo Branciforte a Palermo

Qualia a Cefalù (Palermo)

Secondo Tempo a Termini Imerese (Palermo)

Zàghara Restaurant a Caltanissetta

TOSCANA

20 posti a Empoli (Firenze)

Antica Farmacia a Palaia (Pisa)

Campo Cedro a Siena

Degusteria Italia a Firenze

Eaté a Follonica (Livorno)

Enoteca Meucci a Cortona (Arezzo)

Futura Osteria a Monteriggioni (Siena)

Guné San Frediano a Firenze

Il Frantoio a Colle di Val d'Elsa (Siena)

Il Narciso a Carrara

Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga (Siena)

Innocenti Wine Experiences a Poggibonsi (Siena)

Locanda dei Banchieri a Fosdinovo (Massa-Carrara)

Locanda Lo Scopiccio a Perignano (Pisa)

Nida a Lucca

Osmosi a Montepulciano (Siena)

Osteria La Solita Zuppa a Chiusi (Siena)

Terramira a Capolona (Arezzo)

Ventuno Bistrot a Firenze

Villa Pignano a Volterra (Pisa)

TRENTINO ALTO ADIGE

Burjè 1968 a Corvara (Bolzano)

Cocun Cellar Restaurant a San Cassiano (Bolzano)

Grual a Pinzolo (Trento)

Locanda Camorz a Mezzocorona (Trento)

Locanda delle Tre chiavi a Isera (Trento)

Osteria a 'Le Due Spade' a Trento

Tubladel a Ortisei (Bolzano)

VALLE D'AOSTA

Bar à Fromage a Cogne (Aosta)

Trattoria di Campagna a Sarre (Aosta)

VENETO

Campidoglio Bistrò a Verona

El Brite di Larieto a Cortina d'Ampezzo (Belluno)

Famiglia Rana a Oppeano (Verona)

Fiola a Dopolavoro a Venezia

Incàlmo a Este (Padova)

Osteria della Tana a Asiago (Vicenza)

Radici Restaurant a Padova

Bib Gourmand, i nuovi ingressi nella Michelin 2023

Ecco la lista completa delle 29 novità.