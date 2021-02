Marco Stabile: Ora solo delivery. Riapriremo solo quando sarà possibile cenare

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 11:40

C

Marco Stabile





L'Ora d'Aria a Firenze, temporaneamente un Lab che fa delivery





irca 3mila le cessazioni di attività della ristorazione in, un centinaio nella provincia fiorentina. Da aprile a settembre 2020, nel comune di, hanno chiuso 28. Il peggio, secondo il presidente di Fipe Confcommercio Firenze, deve ancora venire. È iniziato un nuovo anno con lepiù nere. Ancora incertezze ed ansia per la salute e per la situazione economica generale e soprattutto per leche i ristoranti affrontano, senza poter contare su un flusso di clienti normale e con uninesistente.sono deserti e sempre di più sono i cartelli "Affittasi" o "Vendesi" affissi alle saracinesche delle attività. Molti ristoratori cercano di reinventarsi con l'. È il caso anche di, chef de l’a Firenze, una, che, nonostante una profonda amarezza , ha deciso di non riaprire e si è convertito alOra d’Aria continuerà con il suosempre in evoluzione finché la situazione non sarà davvero tranquilla e le persone potranno tornare a cena con gioia e serenità. La nostra attività ci permette di studiare nuovi canali , nuovi modi di comunicare e progettare verso una nuova, calcando nuovi sentieri gastronomici.In questo momento è diventato un laboratorio di idee, fucina di creazioni con nuovi processi basati su un godimento a distanza di tempo (a casa). È invaso didi ogni tipo: biscotti, meringhe e pacchetti di mille colori.Sono i miei clienti, moltissimi continuano a seguirci anche in questa veste nuova, e, anzi, stiamo avvicinando nuove persone curiose e golose, che trovano in questa forma un modo facile di avvicinarsi al ristorante stellato. Un esempio? Una coppia di clienti che hanno avuto un bambino da pochi mesi non riusciva a passare al ristorante, ma sono riusciti ad essere “da noi” prendendo ilda finire di cucinare a casa.Penso che riapriremo a metà maggio, sempre che lalo consenta, ma non prima di poter essere aperti anche a e in sicurezza.Sto mettendo in lista due versioni dida fare a casa in autonomia,, ispirati un po’ ai “livelli” della moda. I Prêt-à-Cuisiner facili da mettere in tavola con poche mosse e in pochi minuti. Gli Haute CoTture sempre facili, ma con più passaggi divertenti, per chi ama davvero cucinare e imparare tecniche nuove. Tutti i piatti sono corredati diper l’uso disegnati da. Ecco, questi continueranno, insieme ai nostri mitici biscottini “tutti usi” Minutini e Secondini d’aria.Se formulati in modo facile da preparare sì, può essere anche un metodo di comprensione delle nostre filosofie di cucina e quindi maggior godimento poi al ristorante. Ovviamente a casa mancheranno ledel racconto e delcoinvolgente.Tutto deve basarsi sue genuini, che fanno bene e che ti fanno dormire la notte. Le cose buone difficilmente costano poco: dovremmo riflettere bene quando compriamotroppo economici... Inoltre dobbiamo imparare a comprare le cose giorno per giorno, in modo da consumarle fresche e con tutte le loro proprietà, organolettiche e nutrizionali. Ci sentiamo e consoliamo a vicenda . Tutti non vediamo l’ora di essere di nuovo insieme a fare il nostro bel lavoro.Penso che sicuramente qualcosa cambierà. Penso che dopo tutto questo, laavrà una grandecon concetti e idee nuove, meno, ma più concretezza. Almeno questo sarà per noi, parola di Stabile.A scuola di cucina con i. Si chiama "" il nuovo ciclo di incontri online promosso dal più visitato museo italiano a partire da domenica 17 gennaio: un video appuntamento settimanale, sulla paginadelle Gallerie, in cui chef stellati e protagonisti del mondo enogastronomico si ispirano agli ingredienti - frutta, verdura, carni, pesce - raffigurati in un dipinto a loro scelta fra quelli ospitati nelle sale del complesso vasariano e di, per proporre unache cucineranno in diretta durante il video stesso. Obiettivo della serie è illustrare e approfondire il legame intimo che, soprattutto attraverso il genere della natura morta, unisce da sempre il mondo del'e della pittura. Come dice sempre la mia compagna, “l’arte ci salverà”, e come ci ha insegnato la storia, l’arte ci ispira verso percorsi futuri. Da questa iniziativa degli Uffizi colgo che i luoghi del buono possono diventare luoghi del bello, dove raccogliere più tipi di arte contemporaneamente.Tra molte nature morte, dal 1700 a metà 1900 proposte dal direttore, insieme a Francesca e Cristian, ho scelto una “vita silente” di, così amava chiamarle lui. Il quadro si chiama “”, un quadro che annuncia un cambio di stagione, un cambio di tempo, un movimento di vita che passa attraverso le stagioni. L’ho interpretato mettendo nel piatto gli ingredienti rappresentati: uva, peperoni, terra, vento e foglie. Il tutto in una minestra di riso molto divertente da mangiare e con un continuo movimento di gusto... Altro che natura morta! Da mangiare guardando l’opera, per una esperienza totale.Per informazioni: www.oradariaristorante.com