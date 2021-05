Rocco De Santis e Antonio Cuomo: il confronto genera nuove idee

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 09:30

“D

Rocco De Santis e Antonio Cuomo

Intervista doppia a Rocco De Santis e Antonio Cuomo



Le biografie degli chef

Triglia in crosta di pane di Rocco De Santis

RICETTE

ebic con te è in buone mani. E tu lo sei con noi”: questo recita la nuova campagna di comunicazione dell’azienda tra le più importanti nel settore lattiero-caseario, che da oltre 100 anni si impegna a fornire soluzioni di qualità agli specialisti della ristorazione.aggiungendo tutta la sua creatività e professionalità.Da sempre tra gli obiettivi di Debic, oltre a offrire prodotti di qualità, c’è quello diin grado di ispirarli . Anche grazie a ciò si instaura un rapporto di scambio e di fiducia reciproca tra l’azienda e gli chef che ogni giorno “lavorano sul campo”. Ed è proprio questo che è successo tra, Culinary Advisor dell’azienda, e, Executive Chef del Ristorante Santa Elisabetta, situato all’interno del prestigioso Hotel Brunelleschi di Firenze.Rocco De Santis, che proprio quest’anno ha ricevuto la seconda stella Michelin , sa di poter avere un confronto continuo e costruttivo con un professionista come Antonio e apprezza il fatto che un’azienda come Debic metta a disposizione dei professionisti non solo un’elevata gamma di soluzioni ma, soprattutto, «la ricerca e lo studio portato avanti da un team di persone che ci aiuta a finalizzare i nostri obiettivi».Abbiamo fatto qualche domanda a Rocco e Antonio per conoscerli meglio e per capire cosa significhi “” dal punto di vista di un Executive Chef e di un Culinary Advisor.Rocco De Santis.Antonio Cuomo.Executive Chef del Ristorante Santa Elisabetta di Firenze.Culinary Advisor Debic.Perseverante.Meticoloso e serioso.Stacanovista.Stacanovista, come il mio amico Rocco.Volendo essere “2.0”, il mio hashtag in cucina è #tradizionemodernainnovazione.Il giusto match tra gusto ed estetica.Più che invidia ammiro il suo bagaglio culinario, che lo rende uno chef completo.Invidio la sua bravura che l’ha portato a ottenere due stelle Michelin in due anni.Sicuramente la seconda stella Michelin, inaspettata!Grazie a Debic ho avuto la fortuna di collaborare con grandi Maestri Pasticceri.La lontananza dalla cucina, dal team e da quel micromondo che solo chi ci lavora può capire.È stato un anno particolarmente strano. Sono successe tante cose e ho affrontato tante sfide.La ricerca è il punto di partenza per focalizzare e settare un’idea.La ricerca è importantissima, ti aiuta a conoscere il prodotto e, di conseguenza, creare ottimi piatti.Il mio stile è elegante e vivace nei colori. Il mio pensiero è sempre in equilibrio tra tradizione e contemporaneità.Il giusto connubio tra gusto ed estetica.Non ho “figli prediletti”, ma sono sicuramente un campanilista e prediligo i prodotti della mia terra, la Campania.Sono tantissimi, su tutti cioccolato e yuzu.La materia grassa ha sicuramente un ruolo imprescindibile perché rende tutto più appetitoso e armonioso al palato. Negli anni si è sicuramente ritagliata un ruolo fondamentale in cucina.La materia grassa è importantissima. Ti aiuta in tantissimi casi, sia a livello tecnico che nelle cotture.Mi viene in mente lo slogan: “Respiriamo la panna”. Non penso solamente all’elevata gamma che Debic mette a disposizione di noi professionisti, ma soprattutto alla ricerca e allo studio portato avanti da un team di persone che ci aiuta a finalizzare i nostri obiettivi. Antonio ne è un chiaro esempio.Professionalità e qualità.Sono un tradizionalista, utilizzo burro e panna nella maniera più classica. Spesso però li contamino con aromi e spezie. Sicuramente, con l’arrivo delle nuove tecnologie in cucina, mi piace immaginare lo scenario che si può aprire per un nuovo utilizzo di questi prodotti.Per una maionese ho sostituito l’olio con la panna.Essere guidato e consigliato nella scelta dei prodotti da un professionista come Antonio è un supporto fondamentale in cucina.Sentirsi in buone mani, secondo me, significa avere qualità, un prodotto costante e, perché no, anche semplice da utilizzare.Concentrarmi per migliorare l’offerta gastronomica del Santa Elisabetta e del Brunelleschi Hotel e regalare nuove gioie ai nostri clienti.Una cena a quattro mani con Rocco!La musica è la mia passione, forse avrei fatto il dj.Credo l’architetto o l’interior designer.Antonio è un professionista come pochi!Complimenti Rocco, due stelle Michelin!L’amore per il cibo è presente già nel Rocco bambino che osservava la madre in cucina, alle prese con gli ingredienti tradizionali di un territorio ricco come la Campania. Un grande passione, quella per la cucina, che cresce insieme a lui fino a diventare, passo dopo passo, una professione. Un percorso lungo e appassionato segnato da incontri importanti, primo fra tutti quello con Gennaro Esposito, a cui si aggiungono chef del calibro di Pino Lavarra, Georges Blanc, Andrea Apre, Luca Mazzola e Pierfranco Ferrara. Ottiene la prima stella Michelin al Ristorante Gourmet Il Vistamare nel Parco Nazionale del Circeo. Oggi è Executive Chef del Santa Elisabetta al Brunelleschi Hotel di Firenze, dove ha già ottenuto due stelle Michelin.Sa sperimentare rispettando le caratteristiche dei prodotti. Quarant’anni, campano di nascita, lombardo d’adozione e appartenente al prestigioso circuito di Top Italian Chef, Antonio inizia la sua carriera giovanissimo e, dopo gli studi, avvia un percorso fatto di numerose esperienze prestigiose che lo portano nelle cucine di diversi hotel. Ha diretto la cucina del Relais San Lorenzo, 5 stelle orobico, ed è stato chef dell’Hostaria Ducale di Genova.Per informazioni: www.debic.com