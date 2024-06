Il Boeing 747 di Francesco Pirisi

Boeing 747 il long drink di Francesco Pirisi.

La ricetta del long drink ideato dal barman Francesco Pirisi per il Regionale Abi Professional composto da Amaretto Bordiga, Vermouth Bianco Bordiga, Irish Whiskey Bushmills e Ginger Ale Schweppes.



Ingredienti

40 ml Irish whiskey

25 ml Vermouth rosso

25 ml Amaretto

90 ml Ginger ale

Francesco Pirisi si è ispirato all'esperienza lavorativa irlandese per la creazione di questo long drink ideato sulla base di uno dei cocktail più amati a Dublino il Jameson & Ginger Ale, a cui ha voluto dare un carattere più Italiano.

Il nome Boeing 747 si rifà all'aeroplano per la peculiarità di questo cocktail con cui si viaggia tra 3 stati e 2 continenti in quanto il Vermouth e l'amaretto sono Italiani, il Whiskey è irlandese e il Ginger Ale come lo conosciamo oggi è stato sviluppato durante il Proibizionismo in America.

