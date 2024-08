Paloma Roselle, un cocktail che sa di Thailandia

Al ristorante 1 stella Michelin Balzi Rossi di Ventimiglia (IM) si serve un cocktail ispirato a un viaggio fatto in Thailandia dello chef Enrico Marmo. A idearlo è stato il sommelier Lorenzo Moraldo. «Dalla Thailandia lo chef ha portato le roselle, fiori essiccati che si trovano anche in Europa con il nome di ibisco e con i quali si prepara il carcadè». Con le roselle, il sommelier ha ricavato un infuso speziato leggermente dolce, che ha i profumi di tè nero, pepe lungo, pimento tabasco, cardamomo e rooibos. Lo stesso infuso è stato utilizzato, al posto del lime, in un Paloma, un classico della miscelazione internazionale di origine messicana. Gli altri due ingredienti? Tequila Reposado e succo di pompelmo, preferito alla soda al pompelmo rosa della ricetta originale.

Il drink Paloma Roselle

Ingredienti per 1 persona

Infuso di Roselle

0,5 L acqua

50 g zucchero

1 bustina di tè nero

20 g fiori roselle essiccati

2 pz pepe lungo

2 pz pimento tabasco (pepe argentino)

½ seme di cardamomo

5 g rooibos

Mettere tutti gli ingredienti in infusione in acqua a 80°C per 5 minuti. Filtrare.

Procedimento

5 cl tequila Reposado

5 cl infuso di roselle

2,5 cl succo di pompelmo

Shakerare tutti gli ingredienti con ghiaccio. Versare in una coppa Martini precedentemente raffreddata.

