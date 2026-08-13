HOME » RICETTE » COCKTAIL E BEVANDE

AGAVE & ZENZERO

Amante Messicano: la ricetta facile del cocktail all'agave e zenzero

Un cocktail fresco ed elegante che unisce Mezcal affumicato, Amante 1530, agave e lime. Completato da soda al pompelmo rosa e bordo di sale, l'Amante Messicano è il drink ideale per un aperitivo dal carattere deciso e aromatico