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Giovedì 13 agosto 202610:12118.157 articoli pubblicati

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AGAVE & ZENZERO

Immagine ricetta

Amante Messicano: la ricetta facile del cocktail all'agave e zenzero

Un cocktail fresco ed elegante che unisce Mezcal affumicato, Amante 1530, agave e lime. Completato da soda al pompelmo rosa e bordo di sale, l'Amante Messicano è il drink ideale per un aperitivo dal carattere deciso e aromatico

Tipologia Cucina: Mixology / Cocktail
Categoria: Aperitivo
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 150 kcal per porzione
13 agosto 2026 alle ore 06:00

Un viaggio sensoriale tra le note calde del Messico e l'eleganza della mixology contemporanea. L’Amante Messicano nasce dall’incontro perfetto tra l’anima affumicata del Mezcal Xaman Espadín e la complessa aromaticità di Amante 1530, liquore dai sentori di zenzero e agrumi.

Preparazione

1

Versare 3cl di Amante 1530, 1cl di Agavesito e 1,5cl di succo di lime in un tumbler alto, il cui bordo sia stato precedentemente ricoperto di sale, con del ghiaccio.

2

Completare con soda al pompelmo rosa, mescolare delicatamente e guarnire con una rondella di lime disidratata.

L'addolcimento naturale del nettare d'agave (Agavesito) si fonde con la freschezza pungente del succo di lime, prima di aprirsi all'effervescenza vivace della soda al pompelmo rosa. Servito in un tumbler alto dal bordo salato, è un drink bilanciato, fresco e piacevolmente speziato, ideale per elevare il momento dell'aperitivo.

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Alberto Lupini

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