Anguria in osmosi alla Sambuca con scampi: ricetta gourmet

Un’entrée d’autore che gioca sul contrasto tra dolcezza, sapidità, acidità e aromaticità. L’anguria, sottoposta a osmosi con zucchero e Sambuca, acquista una consistenza più compatta e un profilo aromatico intenso. Gli scampi, cotti delicatamente al vapore e valorizzati dal lime, incontrano la freschezza della panna acida allo yogurt fermentato e la nota sapida e croccante della terra di olive nere.