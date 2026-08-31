Un’entrée d’autore che gioca sul contrasto tra dolcezza, sapidità, acidità e aromaticità. L’anguria, sottoposta a osmosi con zucchero e Sambuca, acquista una consistenza più compatta e un profilo aromatico intenso. Gli scampi, cotti delicatamente al vapore e valorizzati dal lime, incontrano la freschezza della panna acida allo yogurt fermentato e la nota sapida e croccante della terra di olive nere.
FRESCA ESTATE
Anguria in osmosi alla Sambuca con scampi: ricetta gourmet
Anguria in osmosi alla Sambuca e scampi al vapore si incontrano in un’entrée elegante e contemporanea, completata dalla freschezza della panna acida allo yogurt fermentato e dalla croccantezza delle olive nere
Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 160 minuti
Calorie: 210 kcal per porzione
31 agosto 2026 alle ore 10:30
Preparazione
Anguria in osmosi
1
Tagliare l'anguria in 12 cubi regolari. Sottoporre a osmosi con zucchero e Sambuca per compattare la polpa e infonderne
l'aroma.
Scampi
1
Pulire gli scampi, cuocerli delicatamente al vapore, condire con lime.
Salse
1
Bilanciare la panna acida con lo yogurt fermentato. Disidratare le olive per la terra croccante.
Impiattamento:
1
i cubi di anguria, adagiare gli scampi,
decorare con panna acida, terra di olive e germogli.
Il risultato è un piatto elegante e contemporaneo, dove ingredienti semplici vengono trasformati attraverso tecniche precise.