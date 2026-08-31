Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Lunedì 31 agosto 202610:30118.415 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

FRESCA ESTATE

Immagine ricetta

Anguria in osmosi alla Sambuca con scampi: ricetta gourmet

Anguria in osmosi alla Sambuca e scampi al vapore si incontrano in un’entrée elegante e contemporanea, completata dalla freschezza della panna acida allo yogurt fermentato e dalla croccantezza delle olive nere

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 160 minuti
Calorie: 210 kcal per porzione
31 agosto 2026 alle ore 10:30

Un’entrée d’autore che gioca sul contrasto tra dolcezza, sapidità, acidità e aromaticità. L’anguria, sottoposta a osmosi con zucchero e Sambuca, acquista una consistenza più compatta e un profilo aromatico intenso. Gli scampi, cotti delicatamente al vapore e valorizzati dal lime, incontrano la freschezza della panna acida allo yogurt fermentato e la nota sapida e croccante della terra di olive nere.

Preparazione

Anguria in osmosi

1

Tagliare l'anguria in 12 cubi regolari. Sottoporre a osmosi con zucchero e Sambuca per compattare la polpa e infonderne

l'aroma.

Scampi

1

Pulire gli scampi, cuocerli delicatamente al vapore, condire con lime.

Salse

1

Bilanciare la panna acida con lo yogurt fermentato. Disidratare le olive per la terra croccante.

Impiattamento:

1

i cubi di anguria, adagiare gli scampi,

decorare con panna acida, terra di olive e germogli.

Il risultato è un piatto elegante e contemporaneo, dove ingredienti semplici vengono trasformati attraverso tecniche precise.

Approfondisci

Tutto su piatti di pesceTutto su cucina contemporaneaTutto su yogurt

Tag

ricette gourmetantipastitecniche di cucinapiatti di pescecucina contemporaneaosmosiscampiyogurtTore Landinetti

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail