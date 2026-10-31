In occasione di Halloween, anche una ricetta semplice può diventare un'occasione per dedicarsi al piacere della cucina e condividere un momento di spaventosa dolcezza. Per celebrare questa ricorrenza, SMEG propone una ricetta sfiziosa e divertente: i biscotti a forma di zucca, realizzati con una frolla fragrante e completati da una farcitura alla crema di nocciole. Un dolce semplice da preparare, in cui la cura della presentazione incontra il piacere autentico della pasticceria fatta in casa, grazie alle prestazioni e alla funzionalità dei piccoli elettrodomestici del brand. Protagonista della ricetta, il contrasto tra la consistenza croccante della frolla e la morbidezza della farcitura. Le formine a tema zucca conferiscono ai biscotti un aspetto caratteristico, mentre la parte superiore, decorata con zucchero e cannella e delicatamente intagliata, lascia intravedere la crema alla nocciola, aggiungendo al biscotto un tocco raffinato.
ZUCCHE GOLOSE
Belli e buoni da paura: la ricetta dei biscotti a forma di zucca per Halloween
Biscotti di pasta frolla a forma di zucca, farciti con crema alla nocciola e decorati con zucchero e cannella. Dolcetti fragranti e scenografici, perfetti per festeggiare Halloween con gusto e creatività
Preparazione
Ammorbidire il burro tagliato a cubetti utilizzando la funzione “soft” del forno Omnichef. In una ciotola capiente, montare il burro morbido con lo zucchero di canna e i semi di una bacca di vaniglia per circa 5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta per incorporarle al composto.
Setacciare la farina insieme alle spezie, al sale e al lievito in polvere, quindi aggiungerla gradualmente al composto di burro e zucchero utilizzando una frusta a foglia. Lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza morbida e omogenea. Appiattire leggermente l’impasto, avvolgerlo nella pellicola e riporlo in abbattitore, selezionando la funzione “soft” per 30 minuti; in alternativa, lasciarlo riposare in frigorifero per almeno 2 ore.
Stendere l’impasto tra due fogli di carta forno con un mattarello fino a ottenere uno spessore di circa 3 mm. Infarinare leggermente la superficie, quindi ritagliare i biscotti utilizzando delle formine a forma di zucca. Per ogni biscotto creare una base intera e una parte superiore con i fori per ottenere un effetto “finestra”.
Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti, fino a leggera doratura. Lasciare raffreddare completamente i biscotti su una gratella.
Spennellare la superficie dei biscotti superiori con burro fuso e passarli in una miscela di zucchero e cannella in polvere. Per la farcitura, utilizzare una sac à poche per distribuire una generosa quantità di crema alla nocciola sulla base del biscotto, quindi accoppiarlo con la parte superiore forata per completare. Buona preparazione e buon Halloween!
A rendere più semplice e piacevole la preparazione dell'impasto, l'impastatrice, alleata ideale per lavorare gli ingredienti e ottenere una frolla omogenea, pronta per il riposo in frigorifero. Una volta trascorse almeno due ore, l'impasto può essere steso e ritagliato nelle forme desiderate, prima della cottura nel forno combinato a vapore da appoggio, utilizzando la modalità statica, a 180 °C per circa 15 minuti. Dopo il raffreddamento, i biscotti sono pronti per essere farciti e decorati.