Belli e buoni da paura: la ricetta dei biscotti a forma di zucca per Halloween

In occasione di Halloween, anche una ricetta semplice può diventare un'occasione per dedicarsi al piacere della cucina e condividere un momento di spaventosa dolcezza. Per celebrare questa ricorrenza, SMEG propone una ricetta sfiziosa e divertente: i biscotti a forma di zucca, realizzati con una frolla fragrante e completati da una farcitura alla crema di nocciole. Un dolce semplice da preparare, in cui la cura della presentazione incontra il piacere autentico della pasticceria fatta in casa, grazie alle prestazioni e alla funzionalità dei piccoli elettrodomestici del brand. Protagonista della ricetta, il contrasto tra la consistenza croccante della frolla e la morbidezza della farcitura. Le formine a tema zucca conferiscono ai biscotti un aspetto caratteristico, mentre la parte superiore, decorata con zucchero e cannella e delicatamente intagliata, lascia intravedere la crema alla nocciola, aggiungendo al biscotto un tocco raffinato.