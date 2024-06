Brodetto all’anconetana di Daniele Tantucci

Brodetto all’anconetana di Daniele Tantucci.

La zuppa di pesce preparata dallo chef Daniele Tantucci rappresentante della regione Marche in occasione del BrodettoFest 2024 di Fano (Pu)

Ingredienti per 4 persone:

Secondo tradizione servono 13 tipologie di pesce e molluschi diversi per un brodetto perfetto! Per ogni persona servono almeno 300g di pesce pulito.

Le tipologie possono essere:

Seppia

Calamaro o Troffello

Canocchie o panocchie

Scampi

Mazzancolle

Razza

Tracina o Pesce ragno

Pesce prete o boccaincava

Testola

Rana Pescatrice

Palombo o cagnolo

Triglia o rosciolo

Cozze o moscioli selvatici di Portonovo

In mancanza di uno di questi si possono usare anche: spigola, sogliola e nasello, granchi

Sugo

100 ml di Olio extravergine di oliva

mezza cipolla dorata

2 spicchi d’aglio

un pezzetto di peperoncino

40 ml di aceto di vino bianco

un mazzetto di prezzemolo

400 g di passata di pomodoro

q.b sale, pepe macinato al momento

8 fette di pane marchigiano

Preparazione:

Affettare la cipolla, tritare le foglie di prezzemolo e conservare i gambi.Tagliare e porzionare i pesci e i molluschi. Sgusciare o parare i crostacei eliminando le zampette. Salare e pepare leggermente i pesci. Realizzare un brodo con tutte le teste e parature del pesce, aromatizzare con gambi di prezzemolo, sale e pepe. Cuocere per mezzora, Filtrare e pestare. In un tegame largo soffriggere la cipolla, l’aglio e il peperoncino, bagnare poi con aceto e far sfumare, aggiungere la seppia. Aggiungere dopo alcuni minuti il pomodoro e il brodo filtrato. Far cuocere 15 minuti con coperchio. Aggiungere via via tutti i pesci cominciando da i più tenaci come tracina, pesce capone e rana pescatrice, poi dopo almeno 5 minuti aggiungere testola, razza, palombo, calamaro. Dopo altri 5 minuti aggiungere i crostacei, le cozze e i pesci teneri come triglia o nasello. Aggiungere il prezzemolo e far cuocere fino ad ottenere un bell’intingolo ristretto. Al contrario se serve aggiungere del brodo di pesce. Servire un pezzo di pesce per tipologia ciascuno, irrorato generosamente dell’intingolo e da fette di pane.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani