Il caffè con castagne e rosmarino di Francesco Sanapo

Una ricetta autunnale unica e avvolgente firmata da Francesco Sanapo, maestro del caffè. Questo delizioso mix di espresso, farina di castagne e rosmarino si unisce in un'esperienza gustativa straordinaria, perfetta per riscaldare le fredde giornate autunnali. La cremosità della bevanda alla mandorla e il tocco aromatico del rosmarino rendono questo caffè non solo una bevanda, ma un viaggio sensoriale che celebra ingredienti di stagione.

Preparazione 1 Tostare la farina di castagne in forno per qualche minuto. 2 Preparare uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell’acqua in una casseruola. 3 Mescolare per 15 minuti dopo l'ebollizione. 4 Lasciare lo sciroppo in infusione con il rosmarino per 10 minuti. 5 Filtrare quindi lo sciroppo, aggiungere la farina di castagne tostata e mescolare a fuoco lento finché il composto non si sarà addensato. 6 Unire solamente 20 g della crema di castagne e rosmarino ottenuta con il caffè e la bevanda alla mandorla montata. 7 Guarnire con una spolverata di farina di castagne tostata e sale.

Questa ricetta di Sanapo è un esempio brillante di come il caffè possa essere reinterpretato in chiave moderna, rispettando al contempo le tradizioni culinarie italiane. L'abbinamento della farina di castagne e del rosmarino è audace, ma crea un equilibrio affascinante tra dolcezza e sapidità. La tostatura della farina di castagne, abbinata alla cremosità della bevanda alla mandorla, rende ogni sorso un momento di puro comfort. È un vero invito a godere della convivialità autunnale, riscaldando il cuore e i sensi.