Calamaro e polpo, la ricetta dello chef Vittorio Tarantola

Calamaro e polpo si incontrano in un piatto dalla forte impronta marina, costruito sull’equilibrio tra intensità, acidità e freschezza vegetale. Lo chef Vittorio Tarantola del Ristorante Tarantola di Appiano Gentile accompagna i molluschi, rosolati a fuoco vivo, con una bisque di crostacei concentrata e una morbida panna acida a base di mascarpone, panna e yogurt. A completare il piatto, un’insalata aromatica di Salanova, germogli di nasturzio e acetosa, che introduce note fresche e leggermente pungenti.