Cappelletti in brodo di gallina, zafferano e tartufo bianco

Stendi la pasta in una sfoglia sottile (circa 1 mm) con un mattarello o una macchina per la pasta.

Porta a ebollizione, quindi riduci il fuoco e lascia sobbollire per almeno 2-3 ore, schiumando il brodo di tanto in tanto.

Quando il brodo è pronto, filtra e aggiusta di sale.

Cottura dei cappelletti:

In poco brodo tiepido metti in infusione 9 pistilli di zafferano del Montefeltro. Porta a ebollizione il brodo filtrato aggiungi cuoci i cappelletti per 3-5 minuti, finché non salgono in superficie aggiungi l'infuso di zafferano e brodo.

Impiattamento:

Versa i cappelletti con il brodo nelle fondine. Grattugia generosamente il tartufo bianco fresco direttamente sui cappelletti. Se lo desideri, aggiungi una spolverata di parmigiano reggiano