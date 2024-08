Capriolo, fegato d’oca, rape rosse e melograno

In una padella di rame, scaldare il burro chiarificato con rosmarino, timo e 1 spicchio d’aglio.

Far riposare la carne prima di servire.

In una padella antiaderente, sciogliere l’isomalto e rosolare il fegato d’oca da tutti i lati.

Per il melograno

Sgranare i melograni e tenere da parte alcuni chicchi per la finitura.

Centrifugare il resto per ottenere un succo.

Per la rapa rossa

Pelare le rape rosse. Tagliarne una a brunoise e lasciarla a bagno in acqua fredda.

Centrifugare le restanti rape per ottenere un succo.

In un pentolino, far bollire 200 g di succo di rapa con 20 g di riduzione di aceto balsamico.

Aggiungere l’agar agar e cuocere per 4 minuti.

Far raffreddare su una placca larga, poi frullare nel mixer fino a ottenere una salsa omogenea.

Utilizzare il sottovuoto per togliere l’aria dalla salsa.

In un pentolino, far bollire l’acqua con lo zucchero, quindi togliere dal fuoco e aggiungere l’aceto di vino rosso e l’alchermes.

Prendere la brunoise di rapa rossa, metterla in un sacchetto sottovuoto con l’agrodolce e cuocere in forno a vapore per 8 minuti a 100°C.