Carnaroli al Taleggio, guanciale e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop

La ricetta del risotto Carnaroli al taleggio con timo e guanciale croccante marinato all'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop dello chef Fabrizio Bertucci. Un piatto ricco e saporito, perfetto per occasioni speciali. La preparazione inizia facendo sudare lentamente il guanciale in un pentolino per renderlo croccante e gustoso. Successivamente, il riso Carnaroli viene tostato nel grasso rilasciato dal guanciale, che ne arricchisce il sapore.

Preparazione 1 Fate sudare il guanciale a fuoco lento nello stesso pentolino dove poi cuocerete il riso, scolatelo croccante ed accantonatelo momentaneamente su carta assorbente.

2 Nel grasso rilasciato dal guanciale fate tostare il riso salando appena. 3 Quando brilla iniziate con il brodo bollente, mestolo dopo mestolo senza mai lasciarlo asciutto.

4 A fine cottura osservare un minuto di riposo premantecatura al fine di permettere ai chicchi di gonfiarsi.

5 Mantecate all'onda fuori dal fuoco con burro freddo di frizer, parmigiano e taleggio.

6 Nel frattempo in una ciotola marinate per qualche minuto il guanciale con l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, non troppo al fine di mantenere la croccantezza.

7 Impiattate il riso nei piatti piani e guarnite con guanciale e timo.



