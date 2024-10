Taleggio DOP: il formaggio quadrato dal gusto tondo e morbido

La forma è quella di un parallelepipedo ma il sapore è piacevolmente dolce, aromatico con un'equilibrata sapidità. Il Taleggio DOP è un formaggio a pasta molle 100% naturale, prodotto senza l’impiego di sostanze additive. La sua crosta è sottile e morbida, di colore rosato, la pasta è uniforme e compatta, più morbida sotto la crosta e a fine stagionatura, poiché la maturazione avviene dall'esterno verso l'interno. Il colore della pasta varia da bianco a paglierino, con qualche piccolissima occhiatura.

Il Taleggio DOP è un formaggio molto versatile in cucina

Non limitiamoci a pensarlo solo come formaggio da tavola. I cuochi lo definiscono molto versatile, perché si presta a tanti impieghi, dai primi piatti - a partire dai risotti - agli abbinamenti con la carne, il pesce e, perché no, i dolci. Il Taleggio è buono, energetico, ricco di proteine, sali minerali e vitamine A e B2.

Taleggio DOP: caratteristiche e proprietà

Tanto calcio per la salute di ossa, tiroide e sistema nervoso: è caratterizzato da un ottimo rapporto tra la quantità di calcio e quella di fosforo, pari a 1,32, che consente un eccellente assorbimento di calcio a livello intestinale e la fissazione dei sali nelle ossa. Una proprietà non indifferente perché l’elevato assorbimento del calcio è un fattore estremamente importante non solo per la salute delle ossa di adulti e bambini, ma anche per la funzione tiroidea e per il sistema nervoso;

Taleggio DOP: riconoscibilità tutta italiana

La Denominazione di Origine Protetta è il riconoscimento che sottolinea la tradizionalità e la qualità del formaggio, il Consorzio Tutela Taleggio è l’ente che protegge e promuove questa eccellenza casearia. Occhio al marchio! Sulla forma intera è impresso il marchio di conformità, costituito da quattro cerchi con tre “T” e il numero che identifica il caseificio, che rimane in parte visibile anche quando il formaggio è porzionato. Sull’incarto esterno deve essere riportato sempre il logo del Consorzio di Tutela Taleggio e il logo comunitario della Dop.

Sulla forma intera del Taleggio DOP è impresso il marchio di conformità, costituito da quattro cerchi con tre “T”

Taleggio DOP e vino rosso: la coppia vincente

Il Taleggio si sposa bene con un vino che permetta l’espressione massima del carattere intenso della Dop. Per bilanciare la componente grassa si può optare per le bollicine, mentre per compensare la succulenza generando perfetta armonia si consiglia un vino che abbia una leggera nota di tannino. La scelta può pertanto ricadere su un rosso profumato e leggermente frizzante, via libera ad un vino giovane ma non acerbo. Il Taleggio è ottimo se abbinato ad una Bonarda, un Gutturnio o un Lambrusco secco. Per chi ama invece i fermi si può optare per un Cabernet o un Pinot Nero.

