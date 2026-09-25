Cheesecake al pistacchio: la ricetta che aiuta a calcolare il food cost

La cheesecake al pistacchio di Tommaso Foglia è un dessert dalla struttura equilibrata e dal gusto intenso. La base croccante di biscotti ai cereali e burro accoglie una morbida cheesecake alla panna, completata da una tuile al pistacchio, pistacchi interi e topping al pistacchio. Il risultato alterna cremosità e croccantezza, con una finitura elegante arricchita da fiori eduli.