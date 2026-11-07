Il Cou-Lon è un cocktail ideato dalla bartender Monika Marku in occasione della Skyway Cocktail Competition di Courmayeur (Ao). Il nome nasce dall'unione di Courmayeur e Londra, città legata alla tradizione del Pimm's, uno degli ingredienti principali della ricetta. Il drink si distingue per il profilo fruttato e speziato, nel quale le note erbacee del Genepì Vertosan incontrano quelle agrumate del liquore allo yuzu. Il miele conferisce dolcezza e contribuisce a bilanciare la componente amarognola, mentre l'albume dona al cocktail una consistenza morbida e vellutata. Un top di soda completa la preparazione con una nota di freschezza. La decorazione è essenziale, con una scorza d'arancia e una ciliegina.
MIXOLOGY
Come preparare un cocktail fruttato e speziato: la ricetta del “Cou-Lon”
Ideato dalla bartender Monika Marku per la Skyway Cocktail Competition di Courmayeur (Ao), unisce Genepì, Pimm's e liquore allo yuzu, con miele e albume che donano equilibrio e una consistenza morbida e vellutata
Tipologia Cucina: Mixology
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 280 kcal per persona
07 novembre 2026 alle ore 10:30
Preparazione
1
Versare in uno shaker Genepì Vertosan, Pimm's N°1, liquore allo yuzu, miele e albume.
2
Agitare inizialmente senza ghiaccio, per emulsionare gli ingredienti e favorire la formazione di una schiuma morbida.
3
Aggiungere quindi il ghiaccio e shakerare nuovamente fino a raffreddare il composto.
4
Filtrare il cocktail nel bicchiere, completare con un top di soda e decorare con una scorza d'arancia e una ciliegina.