Il Cou-Lon è un cocktail ideato dalla bartender Monika Marku in occasione della Skyway Cocktail Competition di Courmayeur (Ao). Il nome nasce dall'unione di Courmayeur e Londra, città legata alla tradizione del Pimm's, uno degli ingredienti principali della ricetta. Il drink si distingue per il profilo fruttato e speziato, nel quale le note erbacee del Genepì Vertosan incontrano quelle agrumate del liquore allo yuzu. Il miele conferisce dolcezza e contribuisce a bilanciare la componente amarognola, mentre l'albume dona al cocktail una consistenza morbida e vellutata. Un top di soda completa la preparazione con una nota di freschezza. La decorazione è essenziale, con una scorza d'arancia e una ciliegina.