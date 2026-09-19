Costoletta di cervo, la ricetta agrodolce con ginepro e amarene

La costoletta di cervo al ginepro e amarene di Vittorio Tarantola, chef del Ristorante Tarantola di Appiano Gentile, propone un equilibrio tra intensità, dolcezza e acidità. La carne di cervo, rosolata rapidamente per preservarne succosità e morbidezza, viene accompagnata da una salsa al ginepro e amarene, dal profilo aromatico e agrodolce. A completare il piatto sono la crema liscia di cavolo rosso, le cipolle di Tropea in agrodolce e i fagiolini, che introducono freschezza e una componente vegetale.