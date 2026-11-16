Crostata senza glutine: la ricetta con frolla friabile e frutti di bosco

La crostata senza glutine con confettura artigianale di frutti di bosco è una rivisitazione gluten free di uno dei dolci più classici della pasticceria italiana. La base è realizzata con una pasta frolla friabile preparata con burro, uova e un mix di farine senza glutine, lasciata riposare in frigorifero prima di essere stesa nella tortiera A completare la ricetta è una confettura fatta in casa con frutti di bosco freschi, zucchero e limone, che viene cotta lentamente per preservare le note aromatiche e il caratteristico equilibrio tra dolcezza e acidità. La superficie è decorata con le tradizionali strisce di frolla e cotta in forno fino a ottenere una consistenza dorata.