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Lunedì 16 novembre 202610:30119.711 articoli pubblicati

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DOLCE GLUTEN FREE

Immagine ricetta

Crostata senza glutine: la ricetta con frolla friabile e frutti di bosco

Le note dolcemente acidule della morbida confettura di frutti di bosco si sposano felicemente con la friabile frolla. Un classico della tradizione in versione gluten free

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dolce
Caratteristiche: Gluten Free
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 20 minuti
Tempo di riposo: 24 ore
Tempo totale: 25 ore e 20 minuti
Calorie: 220 kcal per porzione
16 novembre 2026 alle ore 10:30

La crostata senza glutine con confettura artigianale di frutti di bosco è una rivisitazione gluten free di uno dei dolci più classici della pasticceria italiana. La base è realizzata con una pasta frolla friabile preparata con burro, uova e un mix di farine senza glutine, lasciata riposare in frigorifero prima di essere stesa nella tortiera A completare la ricetta è una confettura fatta in casa con frutti di bosco freschi, zucchero e limone, che viene cotta lentamente per preservare le note aromatiche e il caratteristico equilibrio tra dolcezza e acidità. La superficie è decorata con le tradizionali strisce di frolla e cotta in forno fino a ottenere una consistenza dorata.

Preparazione

Per la frolla

1

In planetaria lavorare il burro e lo zucchero.

2

Unire la Food Service Mix Schär, l’uovo e il sale, impastare il tutto e formare una palla.

3

Avvolgere la palla in una pellicola e lasciare riposare in frigorifero per 30 minuti.

4

Stendere la frolla nella tortiera e praticare dei fori con la forchetta.

Per la confettura

1

Coprire i frutti di bosco con lo zucchero e il limone e lasciar macerare in frigorifero per una giornata.

2

Porre in una casseruola e mescolare ripetutamente a fuoco basso finché non si raggiungerà la temperatura di 100 gradi, lasciar raffreddare la composta, ci vorrà circa 1 ora.

Assemblaggio

1

Versare la confettura al centro del disco di frolla e stenderla con il dorso di un cucchiaio.

2

Ricavare delle striscioline dalla restante frolla e posizionarle sulla crostata.

3

Cuocere la crostata a 180°C per 20 minuti.

Il consiglio dello chef

1

L’impasto della frolla tolto dal frigorifero va lavorato bene con le mani per scaldarlo prima di stenderlo. La crostata si può conservare per circa 2 settimane sotto una campana di vetro a temperatura ambiente, in alternativa può essere congelata per circa 2 mesi.

Ideale a colazione, a merenda o come dessert, è una preparazione semplice e adatta anche a chi segue un'alimentazione senza glutine.

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Alberto Lupini

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