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sabato 27 giugno 2026  | aggiornato alle 12:51 | 120030 articoli pubblicati

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Elogio all’Essenza di Leonardo Di Carlo e Gianluca Colucci

Elogio all’Essenza è un dessert contemporaneo con brioche a lievitazione naturale, gelato alla crema, panna cotta, yogurt e mandarino al sale. Contrasti caldo freddo dolce acidità con finale croccante di zucchero

Tipologia Cucina: Alta pasticceria contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 3200 minuti
Calorie: 620 kcal

27 giugno 2026 | 10:30
Elogio all’Essenza di Leonardo Di Carlo e Gianluca Colucci
Elogio all’Essenza di Leonardo Di Carlo e Gianluca Colucci

Elogio all’Essenza di Leonardo Di Carlo e Gianluca Colucci

Elogio all’Essenza è un dessert contemporaneo con brioche a lievitazione naturale, gelato alla crema, panna cotta, yogurt e mandarino al sale. Contrasti caldo freddo dolce acidità con finale croccante di zucchero

Tipologia Cucina: Alta pasticceria contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 3200 minuti
Calorie: 620 kcal
27 giugno 2026 | 10:30
 
di Leonardo Di Carlo e Gianluca Colucci
Ingredienti
Dosi per:
  • Brioche
  • Blackery Forte Molino Dallagiovanna
    1000 g
  • Licoli maturo (raddoppio)
    330 g
  • Uova intere
    160 g
  • Zucchero semolato
    165 g
  • Acqua
    215 g
  • Miele
    120 g
  • Burro 82% mg
    120 g
  • Gel di riso
    240 g
  • Sale
    12 g
  • Mandarino al sale
  • Mandarino tardivo Ciaculli
    925 g
  • Sale marino integrale
    70 g
  • Vaniglia in bacche
    5 g
  • Gelato alla crema di una volta
  • Latte fresco intero
    444 g
  • Panna 35%
    120 g
  • Latte in polvere magro
    30 g
  • Zucchero semolato
    125 g
  • Destrosio
    30 g
  • Sciroppo di glucosio 30DE
    30 g
  • Tuorli
    200 g
  • Neutro creme 3 (facoltativo)
    2 g
  • Bacca di vaniglia
    2 g
  • Scorza di limone
    6 g
  • Scorza d'arancio Navel
    5 g
  • Cannella in stecche
    4 g
  • Chicchi di caffè
    2 g
  • Salsa yogurt
  • Yogurt intero
    929 g
  • Miele di zagara
    70 g
  • Acido citrico
    1 g
  • Panna cotta
  • Panna liquida 35%
    1000 g
  • Bacca di vaniglia
    1 g
  • Miele di agrumi
    107 g
  • Gelatina animale
    11 g
  • Cristallino di zucchero
  • Acqua
    270 g
  • Zucchero semolato
    730 g
Pecorino Romano Dop
Knorr
Perrier Jouet
Kamut
Bonduelle
Martini Frozen

Elogio all’Essenza è un dessert contemporaneo strutturato attorno a una brioche a lievitazione naturale, soffice e aromatica, ottenuta con gel di riso e lunghe fermentazioni che ne esaltano digeribilità e complessità. Si completa con un gelato alla crema tradizionale, intenso e speziato da vaniglia, agrumi e note tostate, una panna cotta al miele setosa e avvolgente, una salsa yogurt fresca e acidula e un mandarino al sale maturato in sottovuoto per settimane, che apporta verticalità e sapidità agrumata. Il cristallino di zucchero aggiunge una componente croccante e luminosa.

Preparazione
Brioche
1
Preparare il gel di riso cucinando a 70°C 1 parte di farina di riso con 5 parti di acqua, quindi lasciarlo raffreddare completamente. Unire il gel agli altri ingredienti e impastare fino a ottenere un composto omogeneo.
2
Lasciare lievitare a temperatura ambiente (20/22 °C) per circa 14 ore, o comunque fino a quasi il raddoppio del volume iniziale.
3
Procedere quindi con la formatura dell’impasto e lasciare lievitare nuovamente a 26/28 °C per circa 5-6 ore.
4
Cuocere pezzatura da 80 g 12 minuti a 170°C con il 20% di vapore.
Mandarino al sale
1
Mescolare assieme e mettere in sottovuoto per almeno 4 settimane.
Gelato alla crema di una volta
1
Mettere in una garza per infusi tutti gli aromi, quindi realizzare una pastorizzata a 78°C , inserire gli aromi e lasciar in infusione per 12 ore in frigo. Quindi mantecare
Salsa yogurt
1
Mescolare assieme con un minipimer, se serve una consistenza più solida unire 1 g di xantana.
Panna cotta
1
Ridurre la panna da 700 g a 600g, unire il miele e la bacca di vaniglia, mescolare bene, infine la gelatina ammorbidita ed emulsionare bene. Quando il composto è a 30°C versare negli stampi. Mettere in frigo per almeno 6 ore prima di servire.
Cristallino di zucchero
1
Portare a bollore, una volta freddo mettere lo sciroppo in stampi di silicone, cospargere di zucchero semolato, lasciar cristallizzare per 12 24 ore.
2
Rimuovere il cristallino ottenuto, asciugarlo su carta assorbente e far asciugare su griglia.
Montaggio del dessert
1
Il dessert si costruisce attorno alla brioche morbida Blackery, vera protagonista del piatto, espressione di tecnica e purezza. Servita leggermente tiepida, viene adagiata al centro del piatto, lasciata integra o appena aperta per mostrare la sua struttura soffice e setosa.
2
Accanto una quenelle di gelato alla crema “di una volta”: rotonda, avvolgente, profondamente aromatica, capace di evocare memoria e tradizione senza artifici.
3
Il mandarino al sale interviene come elemento di rottura e precisione: piccole punte distribuite con misura, per donare verticalità e slancio gustativo. La sua intensità deve sorprendere.
4
La salsa yogurt viene colata con eleganza, creando una linea o una base che accompagna il boccone, portando freschezza e una delicata acidità lattica che alleggerisce l’insieme.
5
La panna cotta al miele, setosa e tremolante, completa il quadro con una dolcezza morbida e floreale: può essere inserita in piccoli punti o in una forma definita, per aggiungere profondità e continuità gustativa.
6
A chiudere, il cristallino sottile di zucchero: leggero, etereo, posizionato in verticale o appoggiato con naturalezza. Dona croccantezza e un elemento visivo che riflette la luce, elevando il piatto anche sul piano estetico, con fiori di Zagara.

Il risultato è un equilibrio tra caldo e freddo, morbido e croccante, dolce e acido: un dessert che celebra l’essenza degli ingredienti e la loro armonia, senza eccessi, lasciando che sia la brioche a raccontare la storia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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