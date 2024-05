Fagottini di orata con ragù di gallinella

Fagottini di orata con ragu` di gallinella.

Lo chef Roberto Cupido del ristorante Toe Drue Antica Ostreria di Sestri Levante (Ge), presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Per la pasta all’uovo:

Farina “00” 400 g

Uova 4

Sale qb

Per il ripieno:

Orate 2

Olio evo qb

Sapori qb

Patate 300 g

Uova 1

Sale qb

Pepe qb

Maggiorana qb

Limone qb

Per il ragu` di gallinella:

Gallinelle 2

Scalogno 1

Vino bianco 1 bicchiere

Sale qb

Pelati qb

Basilico 3 foglie

Preparazione

Per la pasta all'uovo, calcolare che per ogni 100 g di farina “00” serve 1 uovo: impastare il tutto, aggiungendo un pizzico di sale.

Per il ripieno, cuocere le orate precedentemente eviscerate e squamate, aggiungendo un filo d’olio e dei sapori. Considerando la grandezza delle orate tra i 400 e i 600 g, farle cuocere nel forno per circa 20 minuti. Pulirle poi, facendo molta attenzione alle spine e a togliere tutti gli scarti. Metterle in un recipiente con le patate bollite, un uovo intero, sale, pepe, maggiorana e una grattugiata di buccia di limone. Impastare e lasciare raffreddare il tutto.

Per il ragù di gallinella, sfilettare a crudo le gallinelle di media grandezza. In una padella soffriggere dello scalogno e adagiare dalla parte della pelle i filetti, bagnandoli con un bicchiere di vino bianco e poco sale. Coprire la padella per qualche minuto, prestando attenzione alla temperatura e a non bruciare il contenuto. Facendo un po’ di spazio, aggiungere dei pelati e cuocerli fino ad appassimento. Per dargli sapore e freschezza unire 2/3 foglie di basilico.

Inserire nuovamente i filetti e cuocerli nel pomodoro, a fiamma bassa e per qualche minuto, con un coperchio. Riempire i fagottini ottenuti dalla pasta all’uovo con l’orata ormai cotta, cercando di rendere i fagottini uniformi.

Per impiattare, unire la pasta al ragu`, avendo cura della presentazione e dell’aspetto estetico.

