La Fonduta di formaggio delle Dolomiti di Latteria Tre Cime

La ricetta della Fonduta di formaggio delle Dolomiti di Latteria Tre Cime realizzata con un mix di formaggi stagionati (Malga Alto Adige, Montagna Alto Adige Superior, Imperatore delle Dolomiti).

Preparazione 1 Grattugiare il formaggio.

2 Strofinare la pentola con aglio. (Facoltativo)

3 Portare ad ebollizione 200 ml di vino bianco o brodo vegetale.

4 Aggiungere il formaggio grattugiato e mescolare.

5 Aggiungere 1 cucchiaio di amido di mais.

6 Aggiungere noce moscata e pepe q.b.

7 Impiattare e gustare.

Dal gusto saporito, speziato e rotondo, tutti realizzati con il latte 100% dell’Alto Adige senza ogm proveniente dai masi di montagna dell’Alta Val Pusteria e raccolto fresco dai 150 soci della cooperativa di Latteria Tre Cime. Ideale come antipasto o piatto principale per il pranzo di Natale. Da gustare rigorosamente in compagnia.