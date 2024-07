Frittatine di pasta a marchio Kamut® e verdure

Frittatine di pasta a marchio Kamut® e verdure.

Il desiderio di piatti freschi e leggeri si fa sempre più forte e per soddisfare questa voglia di leggerezza in cucina, Kamut® presenta una deliziosa proposta: le frittatine di pasta a marchio Kamut® con verdure.

Ingredienti per 12/14 frittatine

130 g di spaghetti di grano a marchio Kamut®

7 uova

200 g di ricotta

una zucchina

un peperone

una cipolla piccola

una carota

un cucchiaio di prezzemolo tritato

3 rametti di timo fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Cuocere gli spaghetti di grano a marchio Kamut® e tagliare le verdure a cubetti. Rosolarle in padella con 3 cucchiai d’olio, regolando di sale. In una terrina sbattere le uova, unire la ricotta e amalgamare bene.

Aggiungere le verdure, il sale e il pepe e infine gli spaghetti ormai pronti.

Mescolare e dividere il composto negli incavi di uno stampo da muffin ben imburrato e infarinato.

Cuocere in forno caldo a 180 °C per circa 15 minuti o fino a doratura.

Servire a temperatura ambiente

