I gamberoni rossi al rafano del ristorante Al Porto di Milano sono una preparazione semplice ed elegante, che punta sulla qualità della materia prima e su una cottura rapida per preservare la delicatezza del crostaceo. I gamberoni, conditi con olio extravergine d'oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe, vengono cotti al forno per pochi minuti, così da mantenere una consistenza morbida e succosa. A completare il piatto è il rafano fresco grattugiato, che aggiunge una nota aromatica intensa e leggermente piccante, creando un piacevole contrasto con la dolcezza naturale dei gamberoni. Il risultato è un antipasto di mare raffinato, da servire con qualche goccia di limone per esaltarne ulteriormente il gusto.