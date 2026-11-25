I gamberoni rossi al rafano del ristorante Al Porto di Milano sono una preparazione semplice ed elegante, che punta sulla qualità della materia prima e su una cottura rapida per preservare la delicatezza del crostaceo. I gamberoni, conditi con olio extravergine d'oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe, vengono cotti al forno per pochi minuti, così da mantenere una consistenza morbida e succosa. A completare il piatto è il rafano fresco grattugiato, che aggiunge una nota aromatica intensa e leggermente piccante, creando un piacevole contrasto con la dolcezza naturale dei gamberoni. Il risultato è un antipasto di mare raffinato, da servire con qualche goccia di limone per esaltarne ulteriormente il gusto.
NOTA PICCANTE
Gamberoni rossi al rafano: la ricetta con cottura breve e dal gusto intenso
Gamberoni rossi al forno con olio, aglio e vino bianco, completati da rafano fresco grattugiato. Una ricetta semplice e raffinata, dove la dolcezza del crostaceo incontra una nota piacevolmente piccante
Preparazione
Pulire i gamberoni
Lavarli accuratamente sotto acqua corrente fredda. Eliminare eventuali impurità, incidere leggermente il dorso e rimuovere il filo intestinale. Lasciare il carapace per preservare sapore e morbidezza durante la cottura.
Preparare il condimento
Asciugare delicatamente i gamberoni con carta da cucina e disporli in una teglia leggermente unta con olio extravergine d'oliva.
Aggiungere lo spicchio d'aglio leggermente schiacciato, un filo d'olio, il vino bianco, sale e pepe. Mescolare delicatamente per distribuire il condimento.
Cuocere in forno
Preriscaldare il forno a 200°C e infornare i gamberoni per circa 5 minuti, controllando la cottura per evitare che la polpa diventi asciutta o troppo consistente.
Completare il piatto
Sfornare i gamberoni e trasferirli nel piatto da portata. Grattugiare generosamente il rafano fresco direttamente sulla superficie, così da conservarne tutta la componente aromatica.
Accompagnare con uno spicchio di limone, da utilizzare a piacere per aggiungere una nota fresca e agrumata.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.