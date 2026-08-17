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Lunedì 17 agosto 202610:31118.204 articoli pubblicati

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SEMPLICE E BUONA

Immagine ricetta

Il trucco da chef stellato per trasformare una semplice insalata: la ricetta di Claudio Sadler

L’insalata estiva dello chef Claudio Sadler: anguria e melone compressi sottovuoto, cetriolo ghiaccio croccante e Quartirolo Lombardo Dop, completati da una maionese alla senape

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 320 kcal per porzione
17 agosto 2026 alle ore 10:31

Un’elegante interpretazione estiva firmata dallo chef Claudio Sadler, dove l'alta cucina incontra la freschezza degli ingredienti di stagione. Il piatto gioca sapientemente sui contrasti: la compressione sottovuoto di anguria e melone ne intensifica colore e dolcezza, la ghiacciatura del cetriolo regala una spiccata croccantezza, mentre il Quartirolo Lombardo Dop apporta una nota sapida e strutturata.

Preparazione

1

Pulire l’anguria baby nel modo usuale, avendo cura di togliere i semi e la buccia. Successivamente metterla sottovuoto. In questo modo si accentuerà il gusto e il colore. Lasciarla in frigorifero per 2 ore

2

Pulire il melone nel modo usuale, avendo cura di togliere i semi e la buccia. Successivamente metterla sottovuoto. In questo modo si accentuerà il gusto e il colore. Lasciarla in frigorifero per 2 ore

3

Tagliare le due estremità del cetriolo e con l’aiuto di una mandolina affettarlo sottilmente e immergerlo in acqua e ghiaccio. Lasciarlo per 3 ore in frigorifero. In questo modo si irrigidirà e diventerà traslucido e sarà più croccante

4

Tagliare a cubetti il quartirolo lombardo a circa 2 cm. E lasciarli ad asciugare su una teglia con carta assorbente

5

Preparare la vinaigrette mettendo le uova assieme all’aceto e alla senape nello sbattitore. Aggiungere a filo l’olio si semi. Affinché si formi una maionese. Aggiustare di gusto e allungare il composto con dell’acqua per renderlo più morbido

6

Togliere l’anguria ed il melone dal sottovuoto e tagliare a cubetti di circa 3 cm. Adagiare l’anguria ed il melone su una teglia con carta assorbente

Impiattamento

1

In una ciotola disporre a mosaico i cubetti di anguria ed il melone ed il quartirolo. Sormontare con i cetrioli ghiaccio e la vinaigrette di senape. Decorare con i germogli

A legare il tutto interviene una delicata maionese emulsionata alla senape e un tocco fresco di germogli di pisello, per un’esperienza di gusto fresca, equilibrata e visivamente d'impatto.

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Alberto Lupini

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