l nome suggerisce l'inizio di un percorso, mentre la ricetta punta sull'incontro tra distillati, note agrumate e sfumature fruttate e speziate. Primo Atto, firmato da Marina Andrea Barazzetti, combina il carattere del Vecchio Amaro del Capo Classico con la morbidezza della Grappa Caffo, affidando al limone e al cordiale di pera e senape il compito di completare il profilo del cocktail.
PRIMO ATTO
La ricetta del cocktail con Vecchio Amaro del Capo, grappa, pera e senape
Primo Atto è un cocktail che unisce Vecchio Amaro del Capo Classico e Grappa Caffo Morbida alle note agrumate del limone e al contrasto dolce-speziato del cordiale di pera e senape. Una ricetta da servire in calice da vino. La preparazione prevede la tecnica shake and strain: gli ingredienti vengono shakerati con ghiaccio e filtrati nel bicchiere, senza aggiungere guarnizioni
Preparazione
Versare gli ingredienti nello shaker con il ghiaccio
Agitare energicamente per raffreddarli e amalgamarli
Filtrare il contenuto con lo strainer, trattenendo il ghiaccio, e versare direttamente in un bicchiere da vino
L'elemento che distingue la ricetta è soprattutto il cordiale di pera e senape. Un abbinamento che accosta la dolcezza del frutto alla componente pungente e speziata della senape, creando un contrappunto rispetto alle note aromatiche dell'amaro e della grappa. Il limone contribuisce a completare la miscela con una componente agrumata. Il risultato è un cocktail costruito sull'equilibrio tra ingredienti differenti, senza ricorrere a decorazioni o guarnizioni.