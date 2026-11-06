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PRIMO ATTO

La ricetta del cocktail con Vecchio Amaro del Capo, grappa, pera e senape

Primo Atto è un cocktail che unisce Vecchio Amaro del Capo Classico e Grappa Caffo Morbida alle note agrumate del limone e al contrasto dolce-speziato del cordiale di pera e senape. Una ricetta da servire in calice da vino. La preparazione prevede la tecnica shake and strain: gli ingredienti vengono shakerati con ghiaccio e filtrati nel bicchiere, senza aggiungere guarnizioni