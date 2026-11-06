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Venerdì 6 novembre 202610:35119.545 articoli pubblicati

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PRIMO ATTO

Immagine ricetta

La ricetta del cocktail con Vecchio Amaro del Capo, grappa, pera e senape

Primo Atto è un cocktail che unisce Vecchio Amaro del Capo Classico e Grappa Caffo Morbida alle note agrumate del limone e al contrasto dolce-speziato del cordiale di pera e senape. Una ricetta da servire in calice da vino. La preparazione prevede la tecnica shake and strain: gli ingredienti vengono shakerati con ghiaccio e filtrati nel bicchiere, senza aggiungere guarnizioni

Categoria: Cocktail
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 150 kcal per porzione
06 novembre 2026 alle ore 10:30

l nome suggerisce l'inizio di un percorso, mentre la ricetta punta sull'incontro tra distillati, note agrumate e sfumature fruttate e speziate. Primo Atto, firmato da Marina Andrea Barazzetti, combina il carattere del Vecchio Amaro del Capo Classico con la morbidezza della Grappa Caffo, affidando al limone e al cordiale di pera e senape il compito di completare il profilo del cocktail.

Preparazione

1

Versare gli ingredienti nello shaker con il ghiaccio

2

Agitare energicamente per raffreddarli e amalgamarli

3

Filtrare il contenuto con lo strainer, trattenendo il ghiaccio, e versare direttamente in un bicchiere da vino

L'elemento che distingue la ricetta è soprattutto il cordiale di pera e senape. Un abbinamento che accosta la dolcezza del frutto alla componente pungente e speziata della senape, creando un contrappunto rispetto alle note aromatiche dell'amaro e della grappa. Il limone contribuisce a completare la miscela con una componente agrumata. Il risultato è un cocktail costruito sull'equilibrio tra ingredienti differenti, senza ricorrere a decorazioni o guarnizioni.

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CocktailMixologyRicette cocktailDistillatiAmaro del CapoGrappaCordialeMarina Andrea Barazzetti

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Alberto Lupini

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