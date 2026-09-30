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ELEGANZA CROCCANTE

La ricetta della crostata con la frolla perfetta secondo Luigi Biasetto

La Crostata Voyage di Luigi Biasetto unisce pasta frolla viennese e frangipane alle mandorle, completati da frutta secca e candita, gelatina e caramello. Un dessert elegante, friabile e morbido