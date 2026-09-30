Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Mercoledì 30 settembre 202611:34118.937 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

ELEGANZA CROCCANTE

Immagine ricetta

La ricetta della crostata con la frolla perfetta secondo Luigi Biasetto

La Crostata Voyage di Luigi Biasetto unisce pasta frolla viennese e frangipane alle mandorle, completati da frutta secca e candita, gelatina e caramello. Un dessert elegante, friabile e morbido

Tipologia Cucina: Pasticceria contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo di riposo: 2 ore
Tempo totale: 3 ore e 30 minuti
30 settembre 2026 alle ore 11:34

Una raffinata crostata firmata dal Maestro Luigi Biasetto, dove la friabilità della pasta frolla viennese incontra la morbidezza del frangipane e una ricca selezione di frutta secca e candita. Una preparazione elegante e armoniosa, nella quale la scelta delle farine Molino Grassi gioca un ruolo fondamentale per ottenere struttura, friabilità e stabilità in cottura.

Preparazione

Frangipane

1

Inserire tutti gli ingredienti in planetaria e montare con la foglia fino a ottenere una massa liscia, omogenea e leggermente sbiancata. Lasciare stabilizzare per alcune ore prima dell'utilizzo. Dressare a circa 24°C.

Pasta frolla viennese

1

Inserire tutti gli ingredienti in planetaria e impastare fino a ottenere una massa liscia. Confezionare in una busta di plastica e conservare a 4°C. Prima dell'utilizzo, lavorare brevemente l'impasto in planetaria con il gancio oppure a mano.

2

Stendere a 2,5 mm di spessore e ricavare delle ciambelle utilizzando un anello da 22 cm e uno interno da 12 cm.

Preparazione e cottura

1

Per preparare i bordi, tagliare strisce alte 2,5 cm e rivestire gli anelli, precedentemente leggermente imburrati. Farcire con il frangipane utilizzando una sac à poche con bocchetta liscia n°14, arrivando a circa 2 mm dal bordo.

2

Preriscaldare il forno a 200°C. Cuocere a 170°C con valvola aperta per circa 30 minuti. La crostata dovrà risultare leggermente dorata e morbida al centro.

Finitura

1

All'uscita dal forno, a piacere, inzuppare con una bagna al rum, all'arancia o al limoncello. Rimuovere gli anelli appena possibile e velare la superficie con gelatina, mantenendo puliti i bordi.

2

Disporre la frutta secca e candita a piacere e gelatinare nuovamente. Una volta raffreddata la gelatina, spolverare con zucchero a velo e completare con qualche goccia di caramello mou.

La Crostata Voyage di Luigi Biasetto
La Crostata Voyage di Luigi Biasetto

A fare la differenza è anche la scelta delle farine della linea La Pasticceria Bio di Molino Grassi. Per Luigi Biasetto «Frolla limita il cedimento in forno, favorisce la colorazione dorata e aumenta la friabilità; la Pan di Spagna, utilizzata nel frangipane, contribuisce invece alla sofficità e allo sviluppo in cottura, mantenendo il prodotto morbido più a lungo». 

Approfondisci

Tutto su frutta seccaTutto su dessertTutto su Luigi Biasetto

Tag

crostatapasticceria d'autorefrutta seccafrutta canditapasta frollaricette dolcifarine biodessertLuigi Biasetto

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail