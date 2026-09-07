La ricetta della paella valenciana, ma cotta direttamente alla brace

Il soffritto, preparato lentamente con cipolla, peperoni, pomodoro, carne de ñora, pimentón e zafferano di Rocca Ranieri, costruisce una base intensa e aromatica. La cottura senza mescolare permette al riso di assorbire progressivamente i sapori e favorisce la formazione del caratteristico socarrat, la crosta croccante sul fondo della paellera. A completare il piatto, fave fresche profumate al timo e maggiorana, aioli e un filo di extravergine. Una paella che conserva il metodo valenciano e lo reinterpreta attraverso l’identità gastronomica della Sabina.