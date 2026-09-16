I tortelli senza glutine al Monte Veronese e salsa di more fresche di Petra Antolini sono un primo piatto che combina tecnica, territorio e un originale gioco di contrasti. La pasta fresca gluten free racchiude una fonduta preparata con Monte Veronese fresco e stagionato, ricotta e burro di montagna, per un ripieno cremoso e saporito. A completare il piatto, la salsa di more fresche, con la sua nota dolce e acidula, alleggerisce l’intensità del formaggio e dona freschezza all'insieme.
SENZA GLUTINE
Tortelli senza glutine, la ricetta al Monte Veronese e salsa di more
Uno scrigno di morbida pasta fresca gluten free che offre al morso un piacevole contrasto tra l’intensità, leggermente piccante, del formaggio Monte Veronese e la dolcezza acidula delle more. Una vera sorpresa al palato
Preparazione
Pasta con uova
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix Schär e tutti gli ingredienti per l‘impasto.
Pasta senza uova
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix Schär e poco alla volta la parte liquida, tenendone un quarto da parte. Aggiungere il sale e infine la parte liquida rimanente.
Formare una palla e farla riposare avvolta nella pellicola per 24 ore in frigorifero.
Stendere la sfoglia fine con il mattarello.
Preparazione
Per la farcitura fare una fonduta con i due formaggi e la ricotta, lasciare raffreddare e mettere la salsa in una sac à poche.
Posizionare la fonduta rappresa sulla sfoglia e creare i tortelli con la forma desiderata.
Cuocere per 6 minuti in acqua salata, scolare e spadellare con del burro di montagna fuso.
Frullare le more per creare la salsa per l’impiattamento. Se la si desidera liscia passarla al colino. Servire i tortelli direttamente sulla crema.
Il consiglio dello chef
Se si stende l’impasto con il mattarello, sarà possibile tirare la sfoglia dopo sole 2 ore. Se si usa una macchina per pasta lasciare riposare per 24 ore.
Conservare i tortelli in un contenitore chiuso a temperatura di 4 gradi per massimo 4 giorni.
In freezer per massimo 1 mese in monoporzioni.
Una proposta elegante che valorizza un prodotto simbolo del territorio veronese attraverso un abbinamento insolito e contemporaneo.