Tortelli senza glutine, la ricetta al Monte Veronese e salsa di more

I tortelli senza glutine al Monte Veronese e salsa di more fresche di Petra Antolini sono un primo piatto che combina tecnica, territorio e un originale gioco di contrasti. La pasta fresca gluten free racchiude una fonduta preparata con Monte Veronese fresco e stagionato, ricotta e burro di montagna, per un ripieno cremoso e saporito. A completare il piatto, la salsa di more fresche, con la sua nota dolce e acidula, alleggerisce l’intensità del formaggio e dona freschezza all'insieme.