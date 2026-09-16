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SENZA GLUTINE

Immagine ricetta

Tortelli senza glutine, la ricetta al Monte Veronese e salsa di more

Uno scrigno di morbida pasta fresca gluten free che offre al morso un piacevole contrasto tra l’intensità, leggermente piccante, del formaggio Monte Veronese e la dolcezza acidula delle more. Una vera sorpresa al palato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo Piatto
Caratteristiche: Gluten Free
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 2 ore
Calorie: 711 kcal per porzione
16 settembre 2026 alle ore 10:30

I tortelli senza glutine al Monte Veronese e salsa di more fresche di Petra Antolini sono un primo piatto che combina tecnica, territorio e un originale gioco di contrasti. La pasta fresca gluten free racchiude una fonduta preparata con Monte Veronese fresco e stagionato, ricotta e burro di montagna, per un ripieno cremoso e saporito. A completare il piatto, la salsa di more fresche, con la sua nota dolce e acidula, alleggerisce l’intensità del formaggio e dona freschezza all'insieme.

Preparazione

Pasta con uova

1

In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix Schär e tutti gli ingredienti per l‘impasto.

Pasta senza uova

1

In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix Schär e poco alla volta la parte liquida, tenendone un quarto da parte. Aggiungere il sale e infine la parte liquida rimanente.

2

Formare una palla e farla riposare avvolta nella pellicola per 24 ore in frigorifero.

3

Stendere la sfoglia fine con il mattarello.

Preparazione

1

Per la farcitura fare una fonduta con i due formaggi e la ricotta, lasciare raffreddare e mettere la salsa in una sac à poche.

2

Posizionare la fonduta rappresa sulla sfoglia e creare i tortelli con la forma desiderata.

3

Cuocere per 6 minuti in acqua salata, scolare e spadellare con del burro di montagna fuso.

4

Frullare le more per creare la salsa per l’impiattamento. Se la si desidera liscia passarla al colino. Servire i tortelli direttamente sulla crema.

Il consiglio dello chef

1

Se si stende l’impasto con il mattarello, sarà possibile tirare la sfoglia dopo sole 2 ore. Se si usa una macchina per pasta lasciare riposare per 24 ore.

2

Conservare i tortelli in un contenitore chiuso a temperatura di 4 gradi per massimo 4 giorni.

In freezer per massimo 1 mese in monoporzioni.

Una proposta elegante che valorizza un prodotto simbolo del territorio veronese attraverso un abbinamento insolito e contemporaneo.

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Alberto Lupini

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