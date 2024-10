Latte e cereali di Alessio Gallelli del Park Hyatt Milano

Cuocere un litro di latte per 12 ore a 90 °C a vapore sottovuoto con due bacche di vaniglia; ridurre poi in pentola fino a consistenza.

Idratare i corn flakes nel latte, frullarli con il minipimer. Scaldare la crema e sciogliervi la colla di pesce. Unire il latte in polvere e la panna e montarli con una frusta fino ad ottenere una panna semi montata. Unire la crema ai corn flakes con la panna semi montata e far riposare a 3 °C.

Far ridurre il latte in tegame; man mano che si forma la pelle di latte, prelevarla delicatamente e seccarla su carta forno in essiccatore a 70 °C per 3 ore.