Mazzancolle, gin tonic, cetrioli e tapioca croccante

Mazzancolle, gin tonic, cetrioli e tapioca croccante.

Un piatto fresco e ricercato, realizzato da Gaetano Trovato, socio Euro-Toques e chef due stelle Michelin del ristorante Arnolfo a Colle di Val d'Elsa (Si).

Ingredienti (per 4 persone):

4 mazzancolle extra

1 cetriolo

180 g di acqua tonica

100 g di acqua

100 g di gin

15 g di succo di limone

20 g di sciroppo

80 g di albume

35 g di proespuma frio (sosa)

2 cariche di sifone

Per la chips di tapioca:

50 g di tapioca

1 limone grattugiato

mezza busta di zafferano per colorare appena

Per la tapioca cotta:

30 g di tapioca cotta

10 g di lattuga cotta

crescione (per guarnire)

Preparazione: pulire le mazzancolle, staccarle e inciderla nella pancia.

Per la spuma al gin tonic: unite tutti gli ingredienti avendo cura di non montare. Caricare il sifone con due cariche di azoto. Conservare rigorosamente in frigo.

Per la chips di tapioca: stracuocere per 25 minuti insieme allo zafferano. A cottura ultimata, freddare sotto l’acqua e aggiungere la scorza del limone grattugiato. Stendere sulla carta forno e farla seccare. Friggere a 190°C.

Per la tapioca cotta: cuocere per 25 minuti in acqua appena salata. Frullare l’alga con un po’ di olio fino ad aver una crema liscia da unire alla tapioca cotta, aggiustare di sale. Tagliare il cetriolo con la mandolina e mettere in acqua e ghiaccio.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.