Orzotto alla busara di capesante e verbena

e presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Teste di scampi 500 g

Olio 200 ml

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 100 ml

Ghiaccio qb

Datterini 400 g

Salsa di pomodoro datterino 500 ml

Per le capesante:

Capesante 8

Acqua frizzante qb

Sale 4 g

Per l’olio alla verbena:

Verbena sbianchita 20 g

Olio di semi 40 ml

Acqua fredda 30 ml

Zucchero 1 g

Sale 2 g

Per aglio, olio, peperoncino e ostriche:

Olio evo 100 ml

Aglio 2 spicchi

Acciughe 2 filetti

Salsa di soia 10 g

Ostriche 50 g

Peperoncino 1 g

Prezzemolo sbianchito 20 g

Brodo di pesce 100 ml

Per l’orzo:

Orzo perlato 150 g

Sale qb

Vino bianco qb

Brodo di pesce qb

Olio evo qb

Lime qb

Preparazione

Disporre gli scampi puliti e tagliati a meta` in una placca con olio e aglio. Arrostire in forno per 180 °C per 20 minuti, sfumando a meta` del tempo con il vino. Mettere le teste in una casseruola con ghiaccio, cuocere per 30 minuti e filtrare. Aggiungere i datterini e la salsa, riducendo

alla meta`. Frullare la salsa con gli scampi al thermomix e filtrare.

PER LE CAPESANTE: acidificarle in acqua frizzante per 20 minuti, poi asciugarle e porle in un sacchetto sottovuoto con del sale. Cuocere a 65 °C per 8 minuti poi porle nell’affumicatore per 15 minuti.

PER L’OLIO ALLA VERBENA: frullare gli ingredienti e setacciare. Versare poi in un biberon.

PER AGLIO, OLIO, PEPERONCINO E OSTRICHE: cuocere in un sacchetto l’olio, l’aglio e le acciughe a 80 °C per 2 ore. Togliere poi l’aglio

in cottura, sbollentare per tre volte e frullarlo con salsa di soia, ostriche (precedentemente pastorizzate a 58 °C per 30 minuti), olio all’aglio, acciuga e prezzemolo xantano.

PER L’ORZO: tostarlo come se fosse riso con del sale, sfumare con il vino e alternare in cottura salsa alla busara e brodo di pesce. Cuocere per 30 minuti e mantecare con l’olio evo. Impiattare alternando spuntoni delle salse e fettine di capesante.

