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GOURMET E SPRITZ

Immagine ricetta

Ostriche e Spritz: la ricetta d'autore facile per un aperitivo elegante

Ostriche tiepide al vapore adagiate su una fresca gelée alcolica allo Spritz e misticanza. Un antipasto raffinato e moderno che unisce sapidità marina e note agrumate, perfetto per un aperitivo gourmet o una cena elegante

Tipologia Cucina: Cucina di pesce
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 180 kcal per porzione
10 agosto 2026 alle ore 10:30

L’eleganza del mare incontra l’icona dell’aperitivo italiano in un piatto raffinato, contemporaneo e di sicuro impatto visivo. In questa preparazione, le ostriche fresche vengono leggermente scaldate al vapore per esaltarne la morbidezza e servite tiepide, creando un sorprendente contrasto termico con la freschezza della gelée di Spritz. La gelatina, realizzata bilanciando Prosecco, Aperol e soda, restituisce al palato le note agrumate e la tipica scia amaricante del celebre drink.

Preparazione

1

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti.

2

Scaldare leggermente una piccola parte di liquido (Aperol + soda).

3

Sciogliere la gelatina strizzata nel liquido caldo.

4

Unire il resto degli ingredienti (Aperol, Prosecco, soda e scorza d’arancia).

5

Versare in stampini monoporzione e lasciare gelificare in frigorifero per 4-6 ore.

6

Aprire le ostriche e cuocetele a vapore per circa 2/3 minuti, staccate il mollusco dal guscio.

7

Disporre al centro di un piatto il gelee di Spritz sopra a della misticanza, le ostriche.

8

Completare con fette d’arancia essiccate e una leggera macinata di pepe.

La misticanza di fondo dona una nota vegetale equilibrante, mentre le fette di arancia essiccata e il pepe nero macinato al momento completano il piatto con profumo e croccantezza. Una proposta ideale per un entrée d'autore, capace di rivisitare con estro la classica combinazione tra crudités e bollicine.

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Alberto Lupini

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