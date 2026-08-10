L’eleganza del mare incontra l’icona dell’aperitivo italiano in un piatto raffinato, contemporaneo e di sicuro impatto visivo. In questa preparazione, le ostriche fresche vengono leggermente scaldate al vapore per esaltarne la morbidezza e servite tiepide, creando un sorprendente contrasto termico con la freschezza della gelée di Spritz. La gelatina, realizzata bilanciando Prosecco, Aperol e soda, restituisce al palato le note agrumate e la tipica scia amaricante del celebre drink.
GOURMET E SPRITZ
Ostriche e Spritz: la ricetta d'autore facile per un aperitivo elegante
Ostriche tiepide al vapore adagiate su una fresca gelée alcolica allo Spritz e misticanza. Un antipasto raffinato e moderno che unisce sapidità marina e note agrumate, perfetto per un aperitivo gourmet o una cena elegante
Preparazione
Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti.
Scaldare leggermente una piccola parte di liquido (Aperol + soda).
Sciogliere la gelatina strizzata nel liquido caldo.
Unire il resto degli ingredienti (Aperol, Prosecco, soda e scorza d’arancia).
Versare in stampini monoporzione e lasciare gelificare in frigorifero per 4-6 ore.
Aprire le ostriche e cuocetele a vapore per circa 2/3 minuti, staccate il mollusco dal guscio.
Disporre al centro di un piatto il gelee di Spritz sopra a della misticanza, le ostriche.
Completare con fette d’arancia essiccate e una leggera macinata di pepe.
La misticanza di fondo dona una nota vegetale equilibrante, mentre le fette di arancia essiccata e il pepe nero macinato al momento completano il piatto con profumo e croccantezza. Una proposta ideale per un entrée d'autore, capace di rivisitare con estro la classica combinazione tra crudités e bollicine.