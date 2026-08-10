Ostriche e Spritz: la ricetta d'autore facile per un aperitivo elegante

L’eleganza del mare incontra l’icona dell’aperitivo italiano in un piatto raffinato, contemporaneo e di sicuro impatto visivo. In questa preparazione, le ostriche fresche vengono leggermente scaldate al vapore per esaltarne la morbidezza e servite tiepide, creando un sorprendente contrasto termico con la freschezza della gelée di Spritz. La gelatina, realizzata bilanciando Prosecco, Aperol e soda, restituisce al palato le note agrumate e la tipica scia amaricante del celebre drink.