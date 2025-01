La ricetta del Panino alla barbabietola con trota delle alpi, capulì e maionese agli agrumi della chef Ambra Marca. Un piatto che celebra sapori e consistenze uniche con un panino alla barbabietola dall'inconfondibile colore vivace e un ripieno ricco e variegato. La trota iridea salmonata viene impreziosita da una maionese agli agrumi fresca e delicata, mentre i capperi di Gragnano, il radicchio primaverile e le cipolle marinate creano una combinazione di sapori intensi.

Preparazione

Per il panino

1 Riunire in una ciotola la farina, la barbabietola in polvere e il lievito.

2 Mescolare gli ingredienti secchi.

3 Avviare la lavorazione in planetaria e aggiungete l'acqua, l'olio e il sale.

4 Impastare fino ad ottenere una consistenza morbida ed elastica.



5 Trasferite l'impasto ottenuto su una spianatoia e dopo avergli conferito una forma sferica regolare

sistemarlo in una ciotola.

6 Coprire con la pellicola e lasciar lievitare per 2-3 ore in un luogo riparato, oppure 15 minuti in cella di lievitazione.



7 Riprendere l'impasto, piegare in quattro e riporre in cella di lievitazione per altri 20 minuti.



8 Tagliare a peso di 80 g poi posizionare su una teglia rivestita con carta da forno.





9 Proseguire la lievitazione per 75 minuti in cella di lievitazione.

10 Infornare in forno statico preriscaldato a 200 °C per 12 minuti, poi abbassate la temperatura a 180 °C, e lasciare cuocere ancora per 4 minuti.



11 Sfornare e lasciare raffreddare completamente.





Per la farcitura

1 Preparare una vinagrette con olio, aceto di mele e miele.



2 Pulire i capulì e condirli con la vinagrette.

3 Successivamente aggiungere all'insalatina i capperi di Gragnano e le cipolle marinate.

4 Preparare la maionese con l'albume, l'olio evo delGarda e la spremuta di limoni del Garda.

5 Friggere la pelle delle trote per farne delle chips.

6 Arrostire l'hamburger su piastra rovente pochi secondi per lato.

Per il servizio