Passatelli vista mare di Elide Pastrani.

Esiste una ricetta simbolica che unisce la terra al mare e che viene tramandata da generazioni. Sono i Passatelli con vista mare che la cuoca de Alla Lanterna a Fano (Pu), Elide Pastrani, propone nel menu del ristorante nella stagione più importante per la pesca nell’Adriatico.

Ingredienti per 4 persone:

10 cucchiai di Parmigiano Reggiano

4 uova

8 cucchiai di pan grattato setacciato

8 cucchiai di farina 00

1 sogliola da circa 120 g

2 pomodorini maturi

½ cipolla

4 mazzancolle pezzatura media

q.b sale, pepe, noce moscata, limone non trattato, prezzemolo e olio evo

Preparazione:

Passatelli

Fare una fontana con il parmigiano, il pan grattato, la farina e la sogliola frullata precedentemente cotta, spellata e privata delle spine. Rompetevi all’interno le 4 uova, sale pepe, noce moscata qb e poca scorza di limone. Amalgamente finchè il composto non diventi omogeneo. Avvolgetelo in una pellicola e mettetelo in frigo a riposare.

Sugo

In una padella fate appassire la mezza cipolla tagliata sottile. Unite i calamari a julienne e le mazzancolle in tre pezzi. Lasciate cuocere 3 o 4 minuti. Nel frattempo passate l’impasto nel passapatate dai fori grossi e cuocete in abbondandante acqua salata. Appena i passatelli vengono a galla scolarli e unirli al sugo aggiungendo i pomodorini a concassé e il prezzemolo sminuzzato.

