Pizza contemporanea con Germe di Grano Vitale: ricetta professionale e lunga maturazione

La Pizza Contemporanea con Germe di Grano Vitale firmata da Stefano Massaro nasce da un processo di lavorazione accurato, basato su un prefermento a lunga maturazione e su tempi di fermentazione prolungati che favoriscono sviluppo, leggerezza e digeribilità. L'impiego della farina Prima Stella Corallo Molino Cosma con Germe di Grano Vitale contribuisce a conferire all'impasto profumi intensi e una maggiore complessità aromatica, esaltando le caratteristiche del grano. La preparazione prevede una prima fase di maturazione del prefermento in frigorifero per circa 18-20 ore, seguita dall'impasto finale e da una seconda maturazione dei panetti che può arrivare fino a 36 ore. Questo lungo percorso permette di ottenere una struttura ben alveolata, un cornicione ampio e sviluppato e una consistenza soffice all'interno, mantenendo una piacevole fragranza esterna.

Preparazione Preparazione del prefermento 1 Impastare grossolanamente 600 g di Prima Stella Corallo, 300 g di acqua e 5 g di lievito di birra fresco, fino a ottenere un composto grezzo ma uniforme. 2 Riporre il prefermento in frigorifero e lasciarlo maturare per 18-20 ore. Impasto finale 1 Una volta maturo, inserire il prefermento nell’impastatrice insieme alla farina prevista per il rinfresco, alla prima dose di acqua, pari a 900 g, e al lievito. 2 Impastare per circa 5 minuti in prima velocità, fino a far assorbire correttamente gli ingredienti. 3 Aggiungere quindi il sale e proseguire in seconda velocità, versando gradualmente i restanti 200 g di acqua a filo. 4 Continuare a impastare fino a ottenere una massa liscia, omogenea e ben strutturata. Puntata e formatura 1 Lasciare riposare l’impasto per circa 1 ora a temperatura ambiente. 2 Successivamente formare panetti da 260 g ciascuno. 3 Lasciare i panetti a temperatura ambiente per un’altra ora, quindi riporli in frigorifero per una maturazione compresa tra 18 e 36 ore. Utilizzo e cottura 1 Prima dell’utilizzo, lasciare acclimatare i panetti a temperatura ambiente per circa 1-2 ore. 2 Stendere delicatamente l’impasto, condire a piacere e cuocere a 400°C fino a completa doratura. 3 Il risultato è una pizza contemporanea dal cornicione sviluppato, dalla struttura leggera e dal gusto pieno, valorizzato dalla presenza del Germe di Grano Vitale.

Dopo l'acclimatamento dei panetti, l'impasto viene steso delicatamente per preservarne l'alveolatura naturale e cotto ad alta temperatura. Il risultato è una pizza contemporanea equilibrata, leggera e ricca di gusto, ideale per valorizzare qualsiasi tipo di condimento grazie alla sua base fragrante e ben strutturata.