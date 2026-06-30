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martedì 30 giugno 2026  | aggiornato alle 12:49 | 120069 articoli pubblicati

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Pizza contemporanea con Germe di Grano Vitale: ricetta professionale e lunga maturazione

Pizza contemporanea realizzata con Germe di Grano Vitale e lunga maturazione. Un impasto leggero, alveolato e profumato che sviluppa un cornicione ampio e una struttura soffice e fragrante

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 520 kcal

30 giugno 2026 | 10:30
Pizza contemporanea con Germe di Grano Vitale: ricetta professionale e lunga maturazione
Pizza contemporanea con Germe di Grano Vitale: ricetta professionale e lunga maturazione

Pizza contemporanea con Germe di Grano Vitale: ricetta professionale e lunga maturazione

Pizza contemporanea realizzata con Germe di Grano Vitale e lunga maturazione. Un impasto leggero, alveolato e profumato che sviluppa un cornicione ampio e una struttura soffice e fragrante

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 520 kcal
30 giugno 2026 | 10:30
 
di Stefano Massaro
Tecnico panificatore Molino Cosma
Ingredienti
Dosi per:
Pecorino Romano Dop
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Sorì
Sagna
MWMKT crociera

La Pizza Contemporanea con Germe di Grano Vitale firmata da Stefano Massaro nasce da un processo di lavorazione accurato, basato su un prefermento a lunga maturazione e su tempi di fermentazione prolungati che favoriscono sviluppo, leggerezza e digeribilità. L'impiego della farina Prima Stella Corallo Molino Cosma con Germe di Grano Vitale contribuisce a conferire all'impasto profumi intensi e una maggiore complessità aromatica, esaltando le caratteristiche del grano. La preparazione prevede una prima fase di maturazione del prefermento in frigorifero per circa 18-20 ore, seguita dall'impasto finale e da una seconda maturazione dei panetti che può arrivare fino a 36 ore. Questo lungo percorso permette di ottenere una struttura ben alveolata, un cornicione ampio e sviluppato e una consistenza soffice all'interno, mantenendo una piacevole fragranza esterna.

Preparazione
Preparazione del prefermento
1
Impastare grossolanamente 600 g di Prima Stella Corallo, 300 g di acqua e 5 g di lievito di birra fresco, fino a ottenere un composto grezzo ma uniforme.
2
Riporre il prefermento in frigorifero e lasciarlo maturare per 18-20 ore.
Impasto finale
1
Una volta maturo, inserire il prefermento nell’impastatrice insieme alla farina prevista per il rinfresco, alla prima dose di acqua, pari a 900 g, e al lievito.
2
Impastare per circa 5 minuti in prima velocità, fino a far assorbire correttamente gli ingredienti.
3
Aggiungere quindi il sale e proseguire in seconda velocità, versando gradualmente i restanti 200 g di acqua a filo.
4
Continuare a impastare fino a ottenere una massa liscia, omogenea e ben strutturata.
Puntata e formatura
1
Lasciare riposare l’impasto per circa 1 ora a temperatura ambiente.
2
Successivamente formare panetti da 260 g ciascuno.
3
Lasciare i panetti a temperatura ambiente per un’altra ora, quindi riporli in frigorifero per una maturazione compresa tra 18 e 36 ore.
Utilizzo e cottura
1
Prima dell’utilizzo, lasciare acclimatare i panetti a temperatura ambiente per circa 1-2 ore.
2
Stendere delicatamente l’impasto, condire a piacere e cuocere a 400°C fino a completa doratura.
3
Il risultato è una pizza contemporanea dal cornicione sviluppato, dalla struttura leggera e dal gusto pieno, valorizzato dalla presenza del Germe di Grano Vitale.

Dopo l'acclimatamento dei panetti, l'impasto viene steso delicatamente per preservarne l'alveolatura naturale e cotto ad alta temperatura. Il risultato è una pizza contemporanea equilibrata, leggera e ricca di gusto, ideale per valorizzare qualsiasi tipo di condimento grazie alla sua base fragrante e ben strutturata.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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