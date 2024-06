Pizzoccheri di mare di Francesco Gotti

Pizzoccheri di mare di Francesco Gotti.

Una ricetta tipicamente valtellinese, ma declinata in chiave "di mare". Ecco la ricetta di Franceso Gotti della Nazionale Italiana Cuochi.

Ingredienti per 4 persone

Per i pizzoccheri

100 g farina di mais

100 g amido di mais

100 g farina di grano saraceno

2 uova

30 cl Oleificio Zucchi Olio Evo Sostenibile

Per il condimento di mare

50 g verza tagliata ajulienne

60 g coste tagliate a julienne

30 g sedano tagliato a julienne

100 g patate bianche tagliate a julienne

160 g merluzzo dissalato tagliato a tocchetti

20 cl fumetto di pesce

30 g vongole sgusciate

25 ml Oleificio Zucchi Olio Evo Sostenibile

q.b. sale

q.b. pepe

Per l'olio alle erbe aromatiche

5 g aglio

5 g salvia

5 g rosmarino

5 g prezzemolo

50 cl Oleificio Zucchi Olio Evo Sostenibile

Preparazione

Per i pizzoccheri

Unire le farine e l'amido in un contenitore, aggiungere le uova, il sale e l'olio Evo Sostenibile ottenendo così un impasto semi morbido. Condizionare sottovuoto l'impasto e far riposare in frigorifero per almeno un'ora.

Stendere la pasta con la sfogliatrice e con un coltello, formare il taglio classico del pizzocchero.

Per il condimento di mare

Saltare in padella velocemente i vegetali in olio Evo ed aggiungere il merluzzo, le vongole e il fumetto. Regolare di sale e pepe.

Per l'olio alle erbe aromatiche

Frullare tutti gli ingredienti con un mixer ad immersione e filtrare.

Servizio

Cuocere i pizzoccheri in abbondante acqua salata, scolarli e saltarli con il condimento di mare e l'olio alle erbe aromatiche.

